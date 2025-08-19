2025. augusztus 20. | szerda | ALKOTMÁNY ÜNN., István nevenapja
 
A rejtélyes Carpetman Budapesten is fellép

A függöny maszk mögé rejtőző Carpetman nem csak megjelenésében, de zenéjében is egyedülálló. Dalai kiszámíthatatlan elegyei a house és a blues zenének, arról, pedig, hogy mennyire sikeres volt a kísérlet, a több mint 100 milliós stream árulkodik. A fiatal zenész ősszel első európai turnéjára készül, amiből Budapest sem maradhat ki: Carpetman koncert november 23-án a Turbinában.

Carpetman egy titokzatos fiatal énekes, aki egy szőnyegből készült maszk mögé rejtőzik, és Ukrajnában született. Zene iránti szenvedélye már gyerekkorában elkezdődött, ekkor kezdte el kialakítani saját stílusát, amelyre elsősorban olyan külföldi előadók hatottak, mint a Kaleo, Hippie sabotage, Two feet, Kygo, Elderbook, Jeremy Soul és Ludovico Einaudi.

A Carpetman projekt 2023-ban indult útjára, de hiába az alig kétéves karrierút, Carpetmant máris több mint 1 millióan hallgatják havonta Spotifyon, míg a többi platformon 100 millió fölötti lejátszásnál jár. Carpetman maga írja és producerálja is dalait, így minden, amit a közönség elé tár, 100%-ban őt tükrözi. Carpetman tavaly sikeresen bemutatkozott Amerikában is, most pedig Európán a sor, így november 23-án Budapesten is elcsíphetjük a Turbinában.

Jegyek

[2025.08.19.]

