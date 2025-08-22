2025. augusztus 25. | hétfő | Lajos, Patrícia nevenapja
 
Megjelent a Slaughter To Prevail várva várt új lemeze, a Grizzly

Július 18-án a Sumerian Records gondozásában jelent meg az orosz metal nagyágyú Slaughter To Prevail várva várt új lemeze, a Grizzly, melyet olyan kislemezek vezettek fel, mint a “Song 3 (feat. BABYMETAL)” vagy a “Russian Grizzly In America”. 

A GRIZZLY a Slaughter To Prevail eddigi legkíméletlenebb kiadványa, amely szétzúzza a modern metal-al kapcsolatos elvárásokat, és véglegesen bebiztosítja a zenekar helyét a színtér élvonalában.

GRIZZLY Tracklist:
1. Banditos
2. Russian Grizzly In America
3. Imdead (feat. Ronnie Radke)
4. Babayka
5. Viking
6. Koschei
7. Song 3 (feat. BABYMETAL)
8. Lift That Shit
9. Behelit
10. Rodina
11. Conflict
12. Kid of Darkness
13. 1984

Mindeközben az eddig legnagyobb Slaughter To Prevail európai és UK headliner turné, a The Grizzly Winter Tour 2026 február 4-én Budapestre ér! A körút vendégei az extrém-death metal Dying Fetus és a deathcore Suicide Silence.

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.08.22.]

