Megjelent a Slaughter To Prevail várva várt új lemeze, a Grizzly
Július 18-án a Sumerian Records gondozásában jelent meg az orosz metal nagyágyú Slaughter To Prevail várva várt új lemeze, a Grizzly, melyet olyan kislemezek vezettek fel, mint a “Song 3 (feat. BABYMETAL)” vagy a “Russian Grizzly In America”.
A GRIZZLY a Slaughter To Prevail eddigi legkíméletlenebb kiadványa, amely szétzúzza a modern metal-al kapcsolatos elvárásokat, és véglegesen bebiztosítja a zenekar helyét a színtér élvonalában.
GRIZZLY Tracklist: 1. Banditos 2. Russian Grizzly In America 3. Imdead (feat. Ronnie Radke) 4. Babayka 5. Viking 6. Koschei 7. Song 3 (feat. BABYMETAL) 8. Lift That Shit 9. Behelit 10. Rodina 11. Conflict 12. Kid of Darkness 13. 1984
Mindeközben az eddig legnagyobb Slaughter To Prevail európai és UK headliner turné, a The Grizzly Winter Tour 2026 február 4-én Budapestre ér! A körút vendégei az extrém-death metal Dying Fetus és a deathcore Suicide Silence.