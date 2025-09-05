Kedvenc punk nagypapánk a Parkban - Billy Idol koncerten jártunk

Visszatért hozzánk, a Parkba két év után a punk nagypapa. Megnéztük Billy Idol buliját.

Az estét a Dope Calypso csapata kezdte. A magyar garázs punk zenekar bő fél órában spannolta a hangulatot.

Szünet következett, a Park csordultig telt, és máris színpadon Billy papa, az igazi, az örök, a hamisítatlan Billy Idol.

Először is. Nagypapa lett az elmúlt két évben, amióta legutoljára, ugyanitt a Parkban találkozhattunk vele a színpadon. Mit sem változott az örök ifjú punk, aki már hatvankilenc éves, de jobb formában van, mint valaha. Egyetlen percig sem unatkoztam a koncert alatt. Kettő éve ugye szakadt az eső, most kegyes volt velünk az időjárás, eloszlottak a felhők, és kellemes naplementében kezdhette el a bulit Billy papa.

Elképesztő formában van, beszaladt a színpadra, és végig a két óra alatt mozgásban volt, egy percre sem állt meg. A középső kivetítőn vagy a dalhoz illő klip ment, vagy a dalhoz illő vizuális elemek látványa turbózta fel a színpadképet. Billy már az elején kivillantotta félmeztelen felső testét a mellény alól, bár olykor átöltözött a saját merch pólójába. Egy régi egy új dal volt nagyjából jellemző a műsor tematikára. Legutóbbi albumáról is hozott nekünk néhány dalt, de nincs mit tenni, Billy esetében a közönség a negyven éves slágereket akarja viszont hallani élőben, nem is volt belőlük hiány. Billy végig élőben szinte hibátlanul nyomta le a bulit, volt egy szakasz két dalnál, ahol egy sornyi dalszöveget elfelejtett, de ezt laikusok talán észre sem vették, olyan frappánsan viccelődve bevágta ki magát a szituból. Egyébként az az én fétisem, hogy én szeretem, ha egy művész apró hibákat is ejt a színpadon, attól van varázsa az élő shownak, hogy emberi. Sokat beszélt hozzánk dalok között Billy, hálálkodva, mennyire jó élete volt és van, amit nekünk köszönhet. Ne feledjük el „sztár gitárosunkat” sem.

Steve Stevens olyan elképesztő lazasággal és profizmussal gitározta végig ismét a majd két órát, amire csak ő képes.

Hozott nekünk akusztikus szólókat, latin szösszeneteket, amikkel Billy póló váltásai alatt szórakoztatott minket. Szebbnél szebb gitárokat húzott elő a tarsolyából. Még a Top Gun főcím zenéjét is bele csempészte két sláger közé. Elképesztő egy figura a pali. Közben Billy is visszatért a gitárszólók után, és minden egyes slágernél egyre jobban felspannolta a hangulatot, bár az már az elején is meg volt. A közönség végig tombolta a koncertet, körülöttem is mindenki énekelt, táncolt, üvöltöttük kívülről a dalokat. A frizbi dobálás sem maradt el most sem, Billy beszórt vagy tízet a közönségbe, amiért a leglelkesebbek meg is küzdöttek, hogy relikviával térhessenek haza. Természetesen a végére hagyták nekünk a legnagyobb giga slágereket, Rebel Yell, White Wedding, teljesség igénye nélkül, itt már nekem sem volt sok hangom.

Billy Idol ismét bebizonyította, hogy öreg rocker nem vén rocker, és jobb formában van, mint néhány fiatal „rocksztár”. A zenekara is profi, a vokalista lányok elképesztőek, ők is végig vidáman, mosolyogva énekeltek Billyvel és a zenekarral. A végére örömünnep keletkezett a Parkban, nem akartuk leengedni kedvenc punkunkat a színpadról, pár szó erejéig vissza is tért még, hogy harmadszorra végleges búcsút vegyen tőlünk ezen az estén, de ahogy mondta:

See you next time!

Így legyen! Találkozunk legközelebb is Billy! Várunk vissza szeretettel!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Still Dancing

2. Cradle of Love

3. Flesh for Fantasy

4. 77

5. Eyes Without a Face

6. Steve Stevens Guitar Solo

7. Mony Mony (Tommy James & the Shondells cover)

8. Too Much Fun

9. Ready Steady Go (Generation X song)

10. Blue Highway/ Top Gun Anthem

11. Rebel Yell

Encore:

12. Dancing With Myself (Generation X song)

13. Hot in the City

14. People I Love

15. White Wedding

[2025.09.05.]