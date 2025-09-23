Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban

Július 21-én Alanis Morissette Grammy díjas énekesnő adott felejthetetlen koncertet a Budapest Parkban. Megnéztük.

Alanis Morissette több mint hatvan millió eladott lemezzel a háta mögött ugyanaz a szerény lány maradt, mint hírnév előtt. A félig magyar származású, kanadai-amerikai énekesnő a családját is bemutatta nekünk ezen az estén, no de csak szépen sorban.

Pontban nyolc órakor lépett színpadra Alanis és zenekara, a színpadon Alanis Morissette.

A kivetítőn folyamatosan ment az adott dal mondanivalója, például az első szakaszban a szexuális zaklatást vagy erőszakot elszenvedett nőkről olvashattunk adatokat. Alanis rengeteget jótékonykodik, amit nem ver nagydobra, de jó, ha tudjuk, hogy sok szervezetnek és rászorulóknak adományoz rendszeresen.

A színpadra arany, flitteres zakóban, pólóban, farmerban érkezett. Elképesztő energiával egy pillanatra meg nem állt egész este, a színpad széltében, hosszában szaladgált, táncolt éneklés közben.

Negyedik dalnál gitárt ragadott, ami pontosan olyan „csillámos” színekben pompázott, mint a zakója. Figyel minden apró részletre.

A zenekar gitárosa kinézetre ugyan egy civil ember benyomását kelti, de eszméletlen gitár szólókat kanyarított az egyedi „cápa formájú” (legalábbis nekem ez jutott eszembe a formájáról) gitárján.

A koncert közepén akusztikus gitárra váltott Alanis, talán ezek a dalok voltak azok, ahol egyhelyben tudott maradni éneklés közben.

A hangja valami egészen elképesztő magasságokig terjed, amit kisujjból kirázva, mindenféle frazír nélkül hoz.

Imádni való a nő.

Ha esetleg a több féle gitár és akusztikus gitár, valamint a csoda énekhangja kevés lenne valakinek, akkor itt szájharmonikát is felkapott a gitár mellé, két refrén között.

A koncert közepén az egyik dalnál olyan tánc pörgést/forgást láthattunk tőle, amit Michael Jackson is megirigyelne (odafenn is), ötvenöt másodpercig (igen, mértem) pörgött Alanis egy helyben táncolva, nézve is beleszédültünk, imádtuk.

A pörgős, táncolós dalokat akusztikus szakasz követte a koncert második felének első szakaszában. Itt még jobban kiütközött Alanis csodálatos hangszíne.

Az akusztikus részt követte a sláger, amit mindenki várt, következett az „Ironic”.

Itt a családját is felhívta a színpadra, magyar édesanyját, illetve nagynénjét, férjét, és két gyermekét, akikkel együtt énekelték el a dalt velünk, a közönséggel karöltve természetesen.

Ez volt az egyik legmeghatóbb része a koncertnek.

Itt a dal előtt azt is elmondta Alanis, hogy büszke magyar származására, és igyekszik megőrizni és tovább örökíteni a hagyományait.

Az utolsó dalnál a kivetítőn rajongók által írt Facebook / Twitter (X) bejegyzéseket, üzeneteket, kommenteket olvashattunk, Alanis ezzel köszönte meg nekünk az estét, hogy eljöttünk.

A Budapest Park közönsége egész este kirobbanó örömmel énekelt, táncolt, tapsolt, imádtuk Alanist, csoda nő.

Reméljük, hamarosan újra viszont látjuk.

A szervezésért köszönet a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Hand in My Pocket

2. Right Through You

3. Reasons I Drink

4. A Man (Snippet)

5. Hands Clean

6. Can't Not (Snippet)

7. Lens 8. Sorry to Myself (Snipet)

9. Head Over Feet

10. Everything (Snippet) 11. You Learn

12. Would Not Come (Snippet)

13. Smiling

14. I Remain (Snippet)

15. Rest (Acoustic)

16. Mary Jane (Acoustic)

17. Heart of the House (Acoustic)

18. Ironic (first verse performed with her family: Mother, aunt, husband, and two

youngest Kids)

19. Are You Still Mad (Snippet)

20. All I Really Want

21. Sympathetic Character (Snippet)

22. You Oughta Know

Encore:

23. Uninvited

24. Thank U

