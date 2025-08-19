Új helyszínre és új időpontra kerül Alice Merton koncertje

A turné újratervezése miatt Alice Merton korábban az A38 Hajóra hirdetett koncertje új helyszínen és új időpontban kerül megrendezésre, az Akvárium Klubban 2026. március 10-én. A korábban megváltott jegyek ugyanúgy érvényesek maradnak.

Alice Merton kétségtelenül a gyökerek nélküli lányként vált ismertté – ahogy az erről szóló No Roots című slágere repítette a slágerlisták élére is. Dalaiban nomádként ünnepli az életet, elmondása szerint ott teremt magának otthont, ahol csak akar. Akár a színpadon, akár az úton, így bizonyos értelemben minden fellépése egy hazatérés.

Alice Merton 2016-os slágerével, a No Roots-szal került fel a slágerlistákra, dalaival Európában és az Egyesült Államokban is többszörös platina- és aranylemezes előadóvá vált. Olyan fesztiválon lépett fel, mint a Coachella, a Sziget és a Lollapalooza. A MINT és a S.I.D.E.S című albumai után pedig új fejezetet nyitott a 2024-ben kiadott Heron II című album megjelenésével, amellyel az énekesnő egy belső utazásra indult, hogy olyan kérdéseket tegyen fel magának, mint hogy kinek kell lennem és mennyire ismerem egyáltalán önmagam? Képesek vagyunk önállóan megtalálni a boldogságot anélkül, hogy mindenki más boldogságról alkotott képének szeretnénk megfelelni?

Alice Merton vagány, ugyanakkor érzelmes dalai ehhez hasonló belső felfedezésekre invitálnak bennünket. Tartsunk hát vele március 10-én az Akvárium Klubban! A koncertre a korábban megváltott jegyek ugyanúgy érvényesek maradnak, akinek pedig nem megfelelő az új időpont, az augusztus 21-ig kérheti vissza a jegyárat.

Fotó: Live Nation - Anthony Molina

