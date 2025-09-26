Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én

Nem mindennapi videóval jelentkezett az Auraleak - a 2020-ban indult modern progresszív / industrial rock formáció tavaly megjelent The Spirit Matrix albumának 9. dalához, a Hopestacles-hez készített egy kisfilmet, amely Magyarország egyik első analóg Super8 filmszalagra rögzített videoklipje. “Régi jó barátunk, Bedynski Krisztián, valamint budapesti analóg fotós boltja/laborja (f8 Vintage Camera Shop) volt a felbujtó, a felvételek és a labor is az ő munkája.”

A dalról röviden:

"Itt már elfogadtuk, hogy minden darabokra hullott. A remény és az akadályok szorosan összekapcsolódnak, ahogy titkokkal terhelt életet élünk. Az egészségünket elrejtjük mások elől, miközben a tömegpszichózis okozta paranoia, hipochondria határozza meg a napjainkat. Nem bízunk senkiben, mert a világban és az emberekben már nem találunk menedéket, inkább bezárkózunk, elzárjuk magunkat mindenkitől, mintha egy önként vállalt börtönben élnénk."

A tavaszi turné koncertfelvételeiből összeállított képi világ nem pusztán dokumentáció, hanem egyfajta időkapszula is: a pillanat töredezett, nyers és nosztalgikus lenyomata, amely szorosan összefonódik a dal hangulatával.

"I just pretend there's nothing wrong with me, in this shattered lullaby."

A zenekar emellett 5. születésnapi nagykoncertre készül október 25-én a Turbina nagytermében, ahol extra műsorral és látvánnyal, valamint az alkalomra készülő egyedi merchandise készlettel várják a közönséget. A vendégfelhozatal sem mindennapi: debütál a progresszív instrumentális Kintsugi, bemutatkozik a goth-djent vonalat képviselő Oversear, valamint a fiatal Secular nyitja az estét.

