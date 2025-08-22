A szabad gondolkodás védelmében...

Három évvel az …of Shades and Colours album után negyedik nagylemezének megjelenését jelentette be a Meteora. Az időközben hat tagúvá vált szimfonikus metal banda azonban egy rendhagyó metódust követve tervezi ezt a rajongók elé tárni, ugyanis több részletre osztva ismerkedhetünk majd meg az új zenei anyaggal.

Ennek első lépése az In this Silence névre keresztelt EP, amely majd augusztus 8-án robban be streaming szolgáltatókhoz, az ezen helyet kapott Free című dal - amelyhez egy animált videó is készült - viszont már most elérhető.

Király Atilla a dalról:

“Hatalmas örömmel osztjuk meg veletek a zenekar új fejezetének első állomását, ami nem más, mint a ’Free’. A dallamokban érezhető látszólag könnyed hangulat erősen kontrasztál a dalszöveg mondanivalójával, és a klip képi világával. Kis hazánkban, és sajnos a világ egyre több részén populista vezetők próbálják leépíteni a demokráciát, a szólásszabadságot, és terjeszteni a gyűlöletet. Szomszédot szomszéd, családtagot családtag ellen akarnak fordítani csak azért, hogy megerősítsék a politikai hatalmukat, ehhez pedig a legerősebb fegyverük a harag- és félelemkeltés a propagandagépezetükkel. A ’Free’ azokról szól, akik szembeszállnak velük, mert amíg nem engedjük őket a fejünkbe férkőzni, szabadon gondolkodhatunk.”



A videót a Dronicon Films jegyzi, akik legutóbb a zenekar Danse Macabre klipjét is készítették, valamint rendszeresen dolgoznak olyan neves előadókkal, mint a Swallow the Sun, Rob Zombie vagy a Katatonia.



“A klipben egy cuki nyuszi történetét követhetjük, aki fellázad a malacvezetők elnyomása ellen. Örök hála a Dronicon Films-nek a fantasztikus videóért, Pálfi Balázsnak a Sonic Garden Studioból az énekfelvételekért, és a Skull Tone Studios-nak a keverésért és masterelésért.”

Meteora:

Holló Noémi - ének

Fülöp Máté - basszusgitár, hörgés

Király Atilla - billentyűk, vokál

Baranya Dani - gitár

Schreiber Dániel - gitár

Kása Gábor - dob

Fotó: Ulyana Tim

H-Music Hungary

[2025.08.22.]