Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa

A néhány hete ért véget a Depresszió 25 Éves Jubileumi Turnéja, ami a zenekar egyik legsikeresebb koncertkörútja volt. Pihenés helyett azonban még magasabb fokozatra kapcsol a csapat. Október 3-án jelenik meg az El kell mondani című új lemezük, amihez új klipes dal is érkezett.

A megjelenés előtt álló albumról és a kisfilmről az alábbiakat mondta el Halász Ferenc (énekes, gitár):

“Szeretjük feszegetni a határainkat, és arra törekszünk, hogy minden lemezünkkel szintet lépjünk. Azt érzem, hogy egy nagyon erős anyag született. Minden eddiginél több munkát fektettünk az albumba. De nem csak mi dolgoztunk rengeteget ezen a kiadványon. Varga Zoltán hangmérnök, producer számára ez egy korszakot lezáró alkotás, tehát eltökélt szándéka volt, hogy a legjobb munkával búcsúzzon. Devecz Ádám grafikus az egyik legjobb borítónkat álmodta meg. A Pixel Film stábja is szívvel-lélekkel dolgozott azon, hogy magasabb szintre emelje a vizuális megjelenésünket. A ‘Kártyavár’ című dal már a próbatermi felvételek alapján is nagyon ígéretesnek tűnt számunkra. A velünk dolgozóknak köszönhetően pedig egy közös zenekari kedvenccé vált. A vaskos, modern hangzás és a látványos klip, amit Kasza Orsolya és Tokay Péter rendezett, új dimenziókat nyitott meg számunkra alkotóként.”

Nem csak a 10 új dalt tartalmazó album, de a megjelenése is nagyszabású lesz. Az előrendelők számára elérhető lesz a Depresszió 25 Éves Jubileumi Koncertjének teljes felvétele. A dedikált lemez bonus DVD-jén nagyfelbontású hangsávval lesz visszanézhető a születésnapi eseményen elhangzott 21 dal. Tekintélyes csomaggal készült a zenekar kiadója is a megjelenésre, amiben csak az előrendelők számára elérhető póló, speciális színű vinyl korong, pendrive, ajándék passtartó és Depresszió H-Music magazin különszám is elérhető lesz.



Depresszió – El kell mondani előrendelés.

Természetesen, élőben is bemutatja a zenekar az új lemezt október és november folyamán Veszprémben, Pécsett, Tatabányán, Szegeden, Kecskeméten, Szombathelyen, Győrben és Miskolcon. Debrecenben a Road zenekarral ad közös koncertet a Depresszió november 15-én. A nagyszabású budapesti Lemezbemutató Koncertre november 21-én kerül sor a Barba Negrában. A turné vendége a Phrenia lesz.

H-Music Hungary

[2025.09.26.]