A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról

Az idén a negyedik X-et behúzó Csövi által vezetett Alcohol zenekar új lemezzel jelentkezik november közepén. A 10 új dalt tartalmazó, Rejtvény címre keresztelt friss stúdióalbumon a jól megszokott zenei irány és szókimondó szövegek mellett új stílusjegyek és dallamok is szerepet kaptak. A számos vendég-közreműködőt is felvonultató anyagon a régi és az új rajongók is talál(hat)nak kedvükre valót.

Az album digipak CD formátumban, egy Csövi 40 éve zűrben című 32 oldalas képregénnyel együtt, valamint pendrive-on jelenik majd meg.

Az előrendelés indításához időzítve a lemez harmadik előfutárával is megismerkedhetünk - A zene összeköt című dalban - melyhez egy videoklip is készült - Abaházi Csaba, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Szijártó Zsolt, valamint a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai is közreműködnek.

Dallista:

01. Intro (Asztrál)

02. Rejtvény

03. A másik Énem

04. Mi lesz veled Magyarország

05. Túlvilági buli

06. A zene összeköt

07. Nem akarok háborút

08. Hasta la vista

09. Az én éjszakám

10. Az Élet Vizén



Alcohol:

Tóth Sándor ' Csövi' - ének, basszusgitár

Nagy Márton 'Marcipán' - gitár

Szabó Tamás - gitár

Varga Zoltán - dob



Közreműködők:

Abaházi Csaba - ének (A zene összeköt)

Kalapács József - ének (A zene összeköt)

Kalapács-Ódor Cintia - ének (A zene összeköt)

Szijártó Zsolt - gitár (A zene összeköt)

Rubcsics Richárd - gitár (Hasta la vista)

Heiszmann Henrik - gitár (Az Élet Vizén)

Boros Béla - basszusgitár

Ratkai Miklós 'Retekkoma' - dob

A lemezmegjelenő koncertre, amely egyben Csövi szülinapi bulija is, november 16-án kerül sor a Barba Negrában - különleges vendég a Dos Diavolos, plusz rengeteg zenészbarát és kolléga.



2025.11.16. Alcohol / Csövi 40 Születésnapi és lemezmegjelenő koncert - Budapest, Barba Negra

[2025.10.18.]