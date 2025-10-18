2025. október 20. | hétfő | Vendel nevenapja
 
H-music
Alcohol együttes

A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról 

Az idén a negyedik X-et behúzó Csövi által vezetett Alcohol zenekar új lemezzel jelentkezik november közepén. A 10 új dalt tartalmazó, Rejtvény címre keresztelt friss stúdióalbumon a jól megszokott zenei irány és szókimondó szövegek mellett új stílusjegyek és dallamok is szerepet kaptak. A számos vendég-közreműködőt is felvonultató anyagon a régi és az új rajongók is talál(hat)nak kedvükre valót.

Az album digipak CD formátumban, egy Csövi 40 éve zűrben című 32 oldalas képregénnyel együtt, valamint pendrive-on jelenik majd meg.
Előrendelés 

Az előrendelés indításához időzítve a lemez harmadik előfutárával is megismerkedhetünk - A zene összeköt című dalban - melyhez egy videoklip is készült - Abaházi CsabaKalapács JózsefKalapács-Ódor CintiaSzijártó Zsolt, valamint a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai is közreműködnek.

Dallista:
01. Intro (Asztrál)
02. Rejtvény
03. A másik Énem
04. Mi lesz veled Magyarország
05. Túlvilági buli
06. A zene összeköt
07. Nem akarok háborút
08. Hasta la vista
09. Az én éjszakám
10. Az Élet Vizén

Alcohol:
Tóth Sándor ' Csövi' - ének, basszusgitár
Nagy Márton 'Marcipán' - gitár
Szabó Tamás - gitár
Varga Zoltán - dob

Közreműködők:
Abaházi Csaba - ének (A zene összeköt)
Kalapács József - ének (A zene összeköt)
Kalapács-Ódor Cintia - ének (A zene összeköt)
Szijártó Zsolt - gitár (A zene összeköt)
Rubcsics Richárd - gitár (Hasta la vista)
Heiszmann Henrik - gitár (Az Élet Vizén)
Boros Béla - basszusgitár
Ratkai Miklós 'Retekkoma' - dob

A lemezmegjelenő koncertre, amely egyben Csövi szülinapi bulija is, november 16-án kerül sor a Barba Negrában - különleges vendég a Dos Diavolos, plusz rengeteg zenészbarát és kolléga.

2025.11.16. Alcohol / Csövi 40 Születésnapi és lemezmegjelenő koncert - Budapest, Barba Negra
Jegyek
Jegyek (exkluzív csomag)

H-Music Hungary

[2025.10.18.]

