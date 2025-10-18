A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról
Az idén a negyedik X-et behúzó Csövi által vezetett Alcohol zenekar új lemezzel jelentkezik november közepén. A 10 új dalt tartalmazó, Rejtvény címre keresztelt friss stúdióalbumon a jól megszokott zenei irány és szókimondó szövegek mellett új stílusjegyek és dallamok is szerepet kaptak. A számos vendég-közreműködőt is felvonultató anyagon a régi és az új rajongók is talál(hat)nak kedvükre valót.
Az album digipak CD formátumban, egy Csövi 40 éve zűrben című 32 oldalas képregénnyel együtt, valamint pendrive-on jelenik majd meg. Előrendelés
Az előrendelés indításához időzítve a lemez harmadik előfutárával is megismerkedhetünk - A zene összeköt című dalban - melyhez egy videoklip is készült - Abaházi Csaba, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Szijártó Zsolt, valamint a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai is közreműködnek.
Dallista: 01. Intro (Asztrál) 02. Rejtvény 03. A másik Énem 04. Mi lesz veled Magyarország 05. Túlvilági buli 06. A zene összeköt 07. Nem akarok háborút 08. Hasta la vista 09. Az én éjszakám 10. Az Élet Vizén
Alcohol: Tóth Sándor ' Csövi' - ének, basszusgitár Nagy Márton 'Marcipán' - gitár Szabó Tamás - gitár Varga Zoltán - dob
Közreműködők: Abaházi Csaba - ének (A zene összeköt) Kalapács József - ének (A zene összeköt) Kalapács-Ódor Cintia - ének (A zene összeköt) Szijártó Zsolt - gitár (A zene összeköt) Rubcsics Richárd - gitár (Hasta la vista) Heiszmann Henrik - gitár (Az Élet Vizén) Boros Béla - basszusgitár Ratkai Miklós 'Retekkoma' - dob
A lemezmegjelenő koncertre, amely egyben Csövi szülinapi bulija is, november 16-án kerül sor a Barba Negrában - különleges vendég a Dos Diavolos, plusz rengeteg zenészbarát és kolléga.