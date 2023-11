Szűnni nem akaró tapsvihar az Ezeregy éjszaka budapesti bemutatóján 2023. november 3-5. között tartotta a Pesti Magyar Színház az Ezeregy éjszaka című új world musical kőszínházi ősbemutatóját, amit elsöprő siker és hatalmas ováció fogadott. A színészek és az alkotók között a szerzők – Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István – is együtt ünnepeltek a Társulattal! Hatalmas tapsvihar és teltházas előadások sora jelzi az Ezeregy éjszaka című új world musical sikerét a Pesti Magyar Színházban. A Hevesi Sándor téri teátrum büszkén mutatta be a mesés kelet számos történetét feldolgozó varázslatos előadást, mely méltón váltotta ki a nézők szeretetét. A premierhétvégén nemcsak az alkotók, de a szerzők is együtt izgultak és ünnepeltek a Társulattal. Ezeregy éjszaka képekben - klikk a fotóra

Az előadás páratlanul gazdag és színes történet, mely egyaránt szól szerelemről, hűségről, örök emberi értékekről, de ravaszságról, cselvetésekről és gyarlóságról is. Az izgalmas world musical kezdetén Sahriár király szerelmi bánatban szenved, de elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, aki – hogy életét mentse és a királyt felvidítsa – mesélni kezd. Meséiben megelevenedik a varázslatos kelet világa, különleges hőseivel, vicces vagy épp félelmetes figuráival; királyfival, hercegnővel, tolvajjal és gonosz varázslóval, no és persze mindannyiunk kedvencével, a nagydumás Dzsinnel. Ebben az egzotikus és szórakoztató kalandtörténetben egymást követik a váratlan fordulatok, miközben olyan dalok csendülnek fel, amelyek – egészen biztosan állíthatjuk - a következő évek nagy slágerei lesznek Magyarországon. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István több, mint 16 éves munkája talált otthonra a Magyar Színházban november elején. A kőszínházi ősbemutató a szerzők elmondása szerint jobban nem is sikerülhetett volna: „Azt hiszem az alkotótársaim nevében is mondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy 16 év munka után a Pesti Magyar Színházban otthonra talált ez a csodálatos mese a fővárosban is, hiszen lett egy kőszínházi ősbemutatója az Ezeregy éjszakának, méghozzá nem is akármilyen. Végig lehetett érezni azt az elképesztő energiát, akarást és szeretetet, ami a premieren végül felszikrázott, és most nemcsak a színpadra, hanem a nézőtérre is gondolok. Olyan hihetetlen pozitív fogadtatása volt a darabnak, hogy őszintén bevallva felidézte bennem azt az élményt, amikor annak idején a Pál utcai fiúkat és A dzsungel könyvét mutatták be.” – nyilatkozta Geszti Péter, a darab művészeti menedzsere és dalszövegírója. „Csodálatos volt a mai este. 16 éve kezdtük el dédelgetni azt az álmot, hogy ebből a hatalmas mesegyűjteményből – amiben több ezer mese van – csináljunk egy olyan zenés darabot, ami érvényesen meg tud szólalni a 21. században. Őszintén bevallva ez nem volt egyszerű feladat, de annyira jó volt érezni - az előadást és a közönséget nézve-, hogy működnek ezek az ősi történetek. Ez a mű tele van érzelemmel, igaz gondolattal és a Magyar Színház színészei valóban életre keltették ezt a darabot. Valóban átadták magukat a történetnek, önfeledten játszottak és ennek az lett az eredménye, hogy az a hangulat átragadt a közönségre.” – nyilatkozta Tasnádi István, a darab szövegkönyvírója. „Nagyon boldogok vagyunk, mert úgy valósult meg az előadás, ahogy elképzeltük. Nagyon jó előadók, nagyon jó minőségben, nagyon pontosan, remek előadást csináltak… a végeredmény magáért beszél. Tökéletes lett!” – zárta a nyilatkozatokat Monori András, a darab zeneszerzője.



Jegyvásárlás Pesti Magyar Színház

Fotó: Petró Adri [2023.11.28.] Megosztom: