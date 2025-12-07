2025. december 7. | vasárnap | Ambrus nevenapja
 
Ki nyerte az X-Faktort 2025-ben? Íme a válasz!

Az X-Faktor 2025-ös, 13. évadának győztese Belano lett, Tóth Andi mentoráltja, aki a nézők szavazatai alapján a 36 millió forintos fődíjat is hazavihette.​

 

Ki lett a 2025-ös X-Faktor győztese?

A 2025-ös X-Faktor döntőjében Belano, Varga Imi és a Tonix Honix versenyzett a trófeáért. A nézői szavazatok alapján először a Tonix Honix esett ki, így a végső párharc Belano és Varga Imi között dőlt el, a győzelmet pedig végül Belano szerezte meg.​

Mennyi volt a fődíj, és ki volt a mentora?

A győztes 36 millió forintos fődíjat kapott, amit Belano vihetett haza a tehetségkutató megnyerésével. Ő Tóth Andi versenyzője volt, aki a fináléban mentor-duettben is színpadra állt vele, és a győzelem pillanatában is mellette ünnepelt.​

Kik álltak még a dobogón?

A második helyezett Majka mentoráltja, Varga Imi lett, aki szintén a finálé utolsó szakaszáig versenyben maradt. A harmadik helyen a rendkívül fiatal, de nagy népszerűségre szert tett Tonix Honix duó végzett.​

[2025.12.07.]

