Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions

A legendás német rock banda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben, jövőre pedig ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos, sikerekkel teli hat évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így június 20-án megrengetik az MVM Dome-ot is időtlen slágereikkel.
Belegondolni is furcsa, hogy 60 évvel ezelőtt a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schneker és Matthias Jabs még talicskán tolta hangszereit még a második világháború bénultságából ébredező Hannover utcáin. Az elmúlt 60 év alatt minden értelemben nagyot fordult a világ: a város szépen újjáépült, a Scorpions pedig olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tárt karokkal fogadta őket: több ezer koncertet adtak a Föld minden szegletében. 1988-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet a még szovjet Leningrádban, de elsők között játszottak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugatizenekarok előtt.
A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, aranyminősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System Of A Down. Csak az egyik legnagyobb slágerüket, a Rock You Like a Hurricane-t több mint 150 alkalommal dolgozták fel különböző zenészek. Ebből is látszik, hogy a Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása elvitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenkinek ott a helye a legendás zenekar június 20-i koncertjén az MVM Dome-ban.
A koncertre elsőként a zenekar hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet december 10-én, 11 órától. A regisztrált Live Nation tagok december 11-én, 11 órakor csatlakozhatnak az elővásárláshoz, míg a teljes körű jegyértékesítés december 12-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.
[2025.12.09.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.