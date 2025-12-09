Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions

A legendás német rock banda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben, jövőre pedig ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos, sikerekkel teli hat évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így június 20-án megrengetik az MVM Dome-ot is időtlen slágereikkel.

Belegondolni is furcsa, hogy 60 évvel ezelőtt a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schneker és Matthias Jabs még talicskán tolta hangszereit még a második világháború bénultságából ébredező Hannover utcáin. Az elmúlt 60 év alatt minden értelemben nagyot fordult a világ: a város szépen újjáépült, a Scorpions pedig olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tárt karokkal fogadta őket: több ezer koncertet adtak a Föld minden szegletében. 1988-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet a még szovjet Leningrádban, de elsők között játszottak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugatizenekarok előtt.

A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, aranyminősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System Of A Down. Csak az egyik legnagyobb slágerüket, a Rock You Like a Hurricane-t több mint 150 alkalommal dolgozták fel különböző zenészek. Ebből is látszik, hogy a Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása elvitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenkinek ott a helye a legendás zenekar június 20-i koncertjén az MVM Dome-ban.

A koncertre elsőként a zenekar hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet december 10-én, 11 órától. A regisztrált Live Nation tagok december 11-én, 11 órakor csatlakozhatnak az elővásárláshoz, míg a teljes körű jegyértékesítés december 12-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

[2025.12.09.]