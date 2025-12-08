Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten

Marilyn Manson, a provokatív sokk-rock sztár és zenekara utoljára 2017-ben járt Magyarországon, akkor teltházas koncertet adott a Budapest Parkban. Az ikonikus előadó tavaly indult ismét turnéra, jövőre pedig közel egy évtized után Budapestre is visszatér július 22-én, a Budapest Parkba.
A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és a frontember, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg, a kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. A sokk-rockerek 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. A hírnevet második lemezük az Antichrist Superstar hozta meg a csapat számára. A formáció mindeddig 12 nagylemezt adott ki, a legutóbbi lemez One Assassination Under God – Chapter 1 néven jelent meg 2024-ben, a napokban pedig Marilyn Manson Instagramján belebegtette, hogy hamarosan érkezik a folytatás is, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhatunk dalokat.
Marilyn Manson a zenélés mellett más művészetekben is aktív: képeket fest, valamint több filmben és sorozatban is játszott már. Jelenleg pedig a turnézásra koncentrál, hiszen még be sem fejezték zenekarával a One Assassination Under God elnevezésű turnét Európában, máris újabb fesztiváldátumokat és koncerteket jelentett be jövő évre, köztük most budapesti fellépését is július 22-én, a Budapest Parkban.
