Sztárban Sztár All Stars 2025 győztese: Dér Heni

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadát Dér Heni nyerte meg, őt választották az év legsokoldalúbb előadójának a nézői szavazatok alapján. A döntőben Vavra Bencével küzdött az első helyért, míg Freddie a harmadik, bronzérmes pozícióban végzett.​

Mi történt a döntőben?

A fináléban három énekes – Dér Heni, Vavra Bence és Freddie – lépett színpadra, mindannyian két produkcióval készültek: egyéni számmal és egy duettel. Az első szavazási kör után Freddie esett ki, így a végső győzelemről Dér Heni és Vavra Bence között döntöttek a nézők egy újraindított szavazásban.​

Miért volt emlékezetes Dér Heni győzelme?

Dér Heni a műsor történetében a második női győztes lett, ezzel különleges mérföldkövet ért el a formátum történetében. A fináléban többek között Celine Dion egyik nagy slágerének átdolgozásával aratott nagy sikert, és a döntő utáni interjúkban meghatódva beszélt arról, mennyire váratlanul érte a győzelem.​

Milyen volt az idei All Stars évad?

A 2025-ös All Stars évadban 24 versenyző szerepelt, a műsor közel három hónapon át, 14 adáson keresztül futott a TV2-n. A zsűri – Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András – folyamatosan értékelte a produkciókat, de a végső győztesről kizárólag a nézői szavazatok döntöttek.​

[2025.12.08.]