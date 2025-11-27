Lenny Kravitz újra Budapesten

A négyszeres GRAMMY-díjas multitalentum ikon, Lenny Kravitz bejelentette Lenny Kravitz Live 2026 elnevezésű turnéját, amellyel szinte napra pontosan két évvel nagysikerű budapesti koncertje után tér vissza hozzánk augusztus 2-án a Budapest Arénába.
A méltán sikeres Blue Electric Light Tour 2025 után, - amely teltházas fellépéseket hozott Európában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és egy Las Vegas-i előadás sorozatot is magában foglalt -, Kravitz folytatja azt, amit a Billboard csak „Lennaissance”-nek nevez, azaz a világraszóló siker és kreatív újjászületés időszakát.
Kravitz 12. stúdióalbuma, a Blue Electric Light, 2024 májusában jelent meg és rengeteg pozitív kritikát kapott. Az Associated Press például ragyogónak nevezte és „évek óta a rocker legjobb munkájának”, míg az NPR „szárnyaló rock, pszichedelikus funk, lágy soul és még sok más kaleidoszkópjának” írta le az albumot. Kravitz 2025-ben megkapta csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán, 2024-ben a People’s Choice Awards-on a Music Icon Award díjat, a 2024-es Video Music Awards-on a Best Rock Award díjat, valamint a CFDA Fashion Icon Award elismerést is hazavihette.
A turné összes állomása és a jegyek kapcsán további infok elérhetők a lennykravitz.com oldalon.
LENNY KRAVITZRŐL
Lenny Kravitz korunk egyik legkiemelkedőbb rockzenésze, aki több mint három évtizedes karrierje során túllépett a műfaji, stílusbeli, faji és társadalmi határokon. A hatvanas–hetvenes évek soul-, rock- és funk-hatásait ünneplő szerző, producer és multiinstrumentalista zenész négy GRAMMY®-díj tulajdonosa.
Lenny 2024. május 24-én jelentette meg nagy sikerű stúdióalbumát, a Blue Electric Light-ot. A Billboard által „Lennaissance”-ként emlegetett korszakot folytatva jelenleg is világkörüli turnén van az album kapcsán, amely teltházas előadásokat hozott Európában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és egy Las Vegas-i show-t is magába foglal.
Kravitz nemrég csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán, elnyerte a 2024-es People’s Choice Awards Music Icon Award díját, a 2024-es MTV Video Music Awards Best Rock Award díját, valamint a CFDA Fashion Icon Award elismerését, amely egyszerre méltatja mint ikonikus rockzenészt és jelentős trendteremtő alkotót.
2023-ban Kravitz bemutatta a Road To Freedom című himnikus dalát, amelyet kifejezetten a nagy figyelmet kapott Netflix-filmhez, a Rustin-hez írt, adott elő és producelt. A dal a film végefőcíme alatt szól. A megjelenéssel párhuzamosan Kravitz Golden Globe-jelölést kapott a Legjobb Eredeti Dal – Mozifilm kategóriában, valamint Critics Choice Award-jelölést Legjobb Dal kategóriában, és jelölték a Guild of Music Supervisors Legjobb Filmhez Írt és/vagy Rögzített Dal díjára is.
Tizenkét albuma - amelyekből világszerte 50 millió fogyott - mellett Kravitz kreatív cége, a Kravitz Design Inc. is impozáns portfólióval rendelkezik, többek között hotelekkel, lakóingatlan-projektekkel, magánrezidenciákkal és olyan legendás prémium márkákkal, mint a Rolex, a Leica és a Dom Perignon. Tervezői munkásságát legutóbb az Architectural Digest emelte ki, ahol bemutatta lenyűgöző és történelmi párizsi otthonát. 2022-ben saját ultra-prémium szeszmárkáját is elindította, a Nocheluna Sotolt, amely egy Chihuahua, Mexikó területéről származó, sotol növényből készült ital.
Kravitz a Flash című könyv egyik szerzője is, amely egyedülálló rockfotókat mutat be. Legutóbbi memoárja, a Let Love Rule felkerült a The New York Times bestsellerlistájára is. Lenny jelenleg a YSL Beauty Y illatcsalád globális nagykövete és arca, valamint a luxusórákat gyártó Jaeger-LeCoultre nagykövete. Sokoldalú művészként filmes szerepekben is feltűnt, többek között Cinna karakterét alakította Az éhezők viadala és Az éhezők viadala: Futótűz című a kasszasikerekben, valamint a kritikusok által elismert Precious, valamint a The Butler című alkotásokban is játszott.
