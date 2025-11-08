A Perfect Circle koncert először Magyarországon

Az A Perfect Circle zenéje egyszerre drámai és felemelő. A Billy Howerdel és Maynard James Keenan által alapított zenekar 25 éves fennállása alatt négy nagylemezt adott ki és a világ legrangosabb helyein lépett fel, olyan dalaik, mint a Judith vagy a 3 Libras az alternatív és a hard rock alapköveinek számítanak. Az A Perfect Circle 25 éves fennállása alatt korábban még nem járt Magyarországon, most ezt az elmaradásukat pótolják egy felejthetetlennek ígérkező koncerttel június 15-én, a Budapest Parkban.

Az A Perfect Circle-t 1999-ben alapította Billy Howerdel és Maynard James Keenan, aki az A Perfect Circle mellett a Tool és a Puscifer énekese is. A zenekar karrierje során eddig négy albumot adott ki, a Mer de Noms megjelenésével a legmagasabb helyezést elérő debütáló rockalbumot tudhatják magukénak. Ezen az anyagon szerepel a Judith és a 3 Libras is, melyek jelentős mérföldkőnek számítanak az alternatív és hard rock zene történetében. A 2000-es bemutatkozó albumot követte a Thirteenth Step (2003), az eMOTIVe (2004) és az Eat the Elephant (2018), utóbbi a Billboard 200 listán a 3. helyen debütált és a Billboard Rock Albums első helyét szerezte meg.

Zenéjük melankolikus, feszült és éteri, egyes kritikák úgy hivatkoztak rá, mintha egy líraibb Tool lenne, noha az A Perfect Circle mindig a saját útját járta. A zenekar világszerte fesztiválok főfellépőjeként turnézott és olyan neves helyszíneket töltöttek meg, mint a Hollywood Bowl, a Madison Square Garden vagy a Red Rock Amphitheatre, de szerepeltek a Jimmy Kimmel Live és a The Tonight Show-ban is. A zenekar utoljára 2018-ban koncertezett Európában. Ahogy Billy Howerdel fogalmazott: „Európai barátainknak. Hiányoztok nekünk. Túl rég volt már… úgy hét évvel ezelőtt. Megtaláltuk a megoldást.” Így most az A Perfect Circle nyáron ismét a kontinensen koncertezik majd és a 18 állomásos turné során végre Magyarország is sorra kerül, hogy megmártózhassunk sötét dallamaikban június 15-én, a Budapest Parkban.

Fotó: Live Nation - Travis Shinn

