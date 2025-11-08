2025. november 10. | hétfő | Réka nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
A rejtélyes Carpetman Budapesten is fellép
Magányos hatalmasok - a Deafheaven Budapesten is bemutatja új lemezét
Jó hír - a La Dispute nálunk is bemutatja új lemezét
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
Christopher Cross először Budapesten
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

A Perfect Circle koncert először Magyarországon

Az A Perfect Circle zenéje egyszerre drámai és felemelő. A Billy Howerdel és Maynard James Keenan által alapított zenekar 25 éves fennállása alatt négy nagylemezt adott ki és a világ legrangosabb helyein lépett fel, olyan dalaik, mint a Judith vagy a 3 Libras az alternatív és a hard rock alapköveinek számítanak. Az A Perfect Circle 25 éves fennállása alatt korábban még nem járt Magyarországon, most ezt az elmaradásukat pótolják egy felejthetetlennek ígérkező koncerttel június 15-én, a Budapest Parkban. 

Az A Perfect Circle-t 1999-ben alapította Billy Howerdel és Maynard James Keenan, aki az A Perfect Circle mellett a Tool és a Puscifer énekese is. A zenekar karrierje során eddig négy albumot adott ki, a Mer de Noms megjelenésével a legmagasabb helyezést elérő debütáló rockalbumot tudhatják magukénak. Ezen az anyagon szerepel a Judith és a 3 Libras is, melyek jelentős mérföldkőnek számítanak az alternatív és hard rock zene történetében. A 2000-es bemutatkozó albumot követte a Thirteenth Step (2003), az eMOTIVe (2004) és az Eat the Elephant (2018), utóbbi a Billboard 200 listán a 3. helyen debütált és a Billboard Rock Albums első helyét szerezte meg.

Zenéjük melankolikus, feszült és éteri, egyes kritikák úgy hivatkoztak rá, mintha egy líraibb Tool lenne, noha az A Perfect Circle mindig a saját útját járta. A zenekar világszerte fesztiválok főfellépőjeként turnézott és olyan neves helyszíneket töltöttek meg, mint a Hollywood Bowl, a Madison Square Garden vagy a Red Rock Amphitheatre, de szerepeltek a Jimmy Kimmel Live és a The Tonight Show-ban is. A zenekar utoljára 2018-ban koncertezett Európában. Ahogy Billy Howerdel fogalmazott: „Európai barátainknak. Hiányoztok nekünk. Túl rég volt már… úgy hét évvel ezelőtt. Megtaláltuk a megoldást.” Így most az A Perfect Circle nyáron ismét a kontinensen koncertezik majd és a 18 állomásos turné során végre Magyarország is sorra kerül, hogy megmártózhassunk sötét dallamaikban június 15-én, a Budapest Parkban. 

Jegyek

Fotó: Live Nation - Travis Shinn

[2025.11.08.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elment a legendás rádiós - nyugodjon békében!
Újabb elismerést kapott Szörényi Levente, gratulálunk!
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Különleges fesztivált tartanak a Magyar Zene Házában
A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Gyökerek és szárnyak - új előadás a Magyar Állami Népi Együttestől
Furfangos mesével veszi kezdetét a gyermekelőadások sora a Békéscsabai Jókai Színházban
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!

Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Október 14-én...

Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
A Nők Lapja születésnapi koncertje három varázslatos...
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
beszámolók még