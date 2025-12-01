A Deep Purple októberben Budapestre érkezik

A rockzene világszerte ismert ikonja, a Deep Purple ma bejelentette jövő évi európai és egyesült királyságbeli turnéját, amely részeként a Budapest Arénában is fellépnek október 2-án. A több mint öt évtizede a rock hangzását meghatározó Deep Purple továbbra is a világ egyik legnagyobb tiszteletben álló koncertzenekara. A turnén a brit rockzenekar, a Jayler kíséri őket.

Kevés zenekar bír olyan erőteljes és maradandó örökséggel a rock történelmében, mint a Deep Purple. Több mint öt évtizednyi listavezető album, teltházas turnék és a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás után továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb és legnagyobbra tartott zenekara. Páratlan életművük — a Smoke On The Watertől a Highway Starig — zenészek generációit inspirálja, miközben élő fellépéseik újra és újra megerősítik státuszukat, mint a hard rock úttörői.

A Deep Purple zenéje képes elérni az új generációkat is és hatni rájuk világszerte. 1970-es klasszikusuk, a Child In Time átdolgozva csendül fel a világsikerű Stranger Things sorozat legújabb évadának előzetesében, bemutatva a rock egyik legerőteljesebb dalát több millió új hallgatónak, újra fellobbantva a rajongást a zenekar időtlen hangzása iránt. Ez a pillanat tökéletesen tükrözi a Deep Purple maradandó hatását és jelenkori kulturális relevanciáját. A 2024-ben megjelent, kritikusok által is elismert =1 album sikerével együtt ezek a legendás hard rock hősök egyáltalán nem lassítanak, tovább feszegetve a műfaj határait. A turnén a Deep Purple vendégeként az ígéretes feltörekvő brit rockzenekar, a Jayler lép színpadra, így a koncert egyszerre ünnepli a rock múltját és jövőjét.

Jegyek

[2025.12.01.]