Fontos tájékoztatás a kulturális programokra váltott jegyekkel kapcsolatban a hóhelyzet miatt

Tájékoztatás a kulturális programokra váltott jegyekkel kapcsolatban a hóhelyzet miatt.

A rendkívüli téli időjárásra és a több térséget érintő hóhelyzetre tekintettel a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy - az előadó-művészeti szervezetek által korábban is bevett gyakorlatnak megfelelően - akik a kulturális intézmények valamely programjára váltottak jegyet, de a körülmények miatt nem tudnak részt venni az adott rendezvényen, forduljanak bizalommal az érintett kulturális intézményekhez és szervezőkhöz.

Az előadó-művészeti intézmények rugalmasan és együttműködően járnak el annak érdekében, hogy a megváltott jegyek más időpontra vagy – lehetőség szerint – más előadásra átfoglalhatók legyenek. Amennyiben az átfoglalás nem megoldható, az intézmények lehetőséget biztosítanak a jegyár visszatérítésére is, az adott intézmény jegykezelési szabályzata szerint. 

A konkrét lehetőségekről és feltételekről minden esetben az adott intézmény nyújt részletes tájékoztatást.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és fenntartott intézményei számára kiemelten fontos a látogatók biztonsága, valamint az, hogy a közönség a nehézségek ellenére se maradjon kulturális élmények nélkül.

Kérik a látogatókat, hogy az aktuális időjárási és közlekedési viszonyokat figyelembe véve tervezzék meg utazásukat és amennyiben az időjárási körülmények miatt akadályba ütköznek az előadásokon való részvételben, haladéktalanul jelezzék ezt az érintett intézmények felé.

[2026.01.08.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
