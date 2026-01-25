2026. január 27. | kedd | Angelika nevenapja
 
Indul a félárú diákbérlet a Szigetre

Január 19-től már elérhető az érvényes diákigazolványhoz kötött félárú bérlet a 2026-os Szigetre. A kedvezményes lehetőséget a BudapestGO alkalmazásban megvásárolt – Budapestre is érvényes – utazási diákbérletekkel lehet igénybe venni. A kedvezményes akció július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart. A Sziget diákbérlet ára a jegyárfordulókkal nem változik, ráadásul részletre is beszerezhető.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás részeként a Sziget szervezői kedvezményes bérletet vezetnek be az ország bármely közép- és felsőoktatásában tanuló, érvényes magyar diákigazolvánnyal rendelkező diákjai részére. A félárú lehetőség a legolcsóbb elérhető Sziget bérlet, melynek ára az akció végéig állandó marad, ráadásul részletre is beszerezhető a Sziget webshopban.

 

A jegyakció keretében a BudapestGO alkalmazásban vásárolt érvényes utazási bérletekkel (kedvezményes Pest vármegyei vagy országbérlet illetve havi Budapest-bérlet a köz- és felsőoktatásban tanulóknak) először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően érkezik e-mailben egy egyedi kuponkód, ami a Sziget weboldalán váltható be a „Sziget Diákbérlet by BudapestGO” bérletre.

 

„A diákbérlet ára 78.500 forint, ez fesztiválnapokra lebontva alig több, mint 15.000 forint/nap, ami egy rendkívül kedvező ajánlat a magyar diákok számára. Ezért, bár az akció hivatalosan július 31-ig tart, könnyen lehet, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel - a Sziget véges befogadóképessége miatt - a bérletek hamarabb elfogynak majd” – hívta fel a figyelmet Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

 

A kedvezményes lehetőségben felhasználható utazási bérletek vásárlására a BudapestGO-ban július 29-ig van lehetőség, regisztrálni legkésőbb július 30-ig lehet, a kuponokat pedig július 31-ig válthatják be a felhasználók a Sziget webshopjában. Egy felhasználó egyszer igényelhet kuponkódot. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.

