Csütörtökön érkezik a Lorna Shore és a Whitechapel!
Január 29-én a millennial generáció egyik legbrutálisabb hangzású zenekara, a Lorna Shore érkezik Budapestre. A Will Ramos által vezetett csapat népszerűsége néhány év alatt nőtt akkorára, hogy ma már arénaméretű helyszínekre hívják őket: nálunk a Budapest Arénában játszanak, három további zenekar társaságában.
Budapest legnagyobb rendezvényhelyszínein, így a Sportarénában is hónapról hónapra megnézhetjük az aktuális popzenei ikonok, egy-egy hegedű vagy zongora-maestro, vagy éppen a kemény rockzene valamelyik régi motoros képviselőjének a fellépését. Arra azonban elég ritkán kerül sor, hogy pig squealek és „guttural” hörgések hangjaira gyűljenek a harmincasok a Stefánia úton. Most csütörtökön pont ez fog történni.
A 2009-ben indult Lorna Shore úgy tört ki a deathcore műfaj legtöbb képviselőjére jellemző klubszcénás miliőből, hogy nem igazán puhítottak a zenéjükön, sőt: az alapítóknál pár évvel fiatalabb Will Ramos 2021-es érkezése óta talán még a korábbinál is drasztikusabb, drámaibb hangzást értek el. A szimfonikus és blackened zenei elemek beemelése, és Ramos karakteres, sokkoló hörgései és sikolyai gyorsan virálissá váltak a TikTokon és a Youtube-on, hiszen ez a zenekar már magabiztosan nyúlt ezekhez a
gyorsan virálissá váló klipek aztán pár év alatt elhozták az egész deathcore műfaj egyfajta újjáéledését, aminek éppen a Lorna Shore a zászlóshajója. A felívelés a To The Hellfire-rel kezdődött, és az Unbreakable-lel ért nemrég himnikus magasságokba.
A Telexen a minap közzétett interjúbanWill Ramos arról is mesélt, hogy miként dolgozza fel a népszerűséget: a személyes hobbijai is szóba kerültek, a mangától a japán autókon át. Budapestre három év után, immár arénakörülmények közé térnek vissza. Január 29-én a Humanity’s Last Breath, a Shadow of Intent és a Whitechapel koncertjével indul a pörgés a Sportarénában, a kapuk már 17:30-kor nyílnak terv szerint. A kiemelt állóhelyek már rég elfogytak, de néhány ülő-, illetve állójegyek elérhetők.
A Concerto Music bemutatja:
2026. január 29., csütörtök 17:30
Budapest Sportaréna
Lorna Shore, Whitechapel, Shadow of Intent, Humanity’s Last Breath koncertek
Belépő: állójegyek 24.900 Ft, ülőjegyek 17.900-28.900 Ft Jegyek
[2026.01.27.]
