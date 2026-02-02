Elképesztő siker kapujában a magyar sztárpár? Újra díjat hozhat a szerelem városa!

A hetekben debütált Kádár Mónika és Luigi legelső közös videoklipje, amely máris hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki. A Csak a nevedet suttogom című szerelmes duettjüket ugyanis jelölték a rangos Cannes-i Filmfesztivál egyik díjára. Ez nem lenne előzmény nélküli siker az énekesnő számára, hiszen tavaly már elhozta az első helyet mobil kategóriában a Koktél című dalával.

A friss klipet a romantika fellegvárában, Velencében forgatták még a nyáron, és a képsorokat valódi érzelmek járják át, hiszen a pár a való életben is jegyben jár. A TV2 Zenebutik csatornájának sztárjai idén nyárra tervezik az esküvőjüket, ám a munka addig sem áll meg.

A szerelmes duettek sora folytatódik: a pár nemrég tért haza Marokkóból, ahol már a második közös dalukhoz, az Elvarázsolt nyár című slágerhez forgattak. A dal különlegessége, hogy Kylie Minogue és Jason Donovan legendás duettjének feldolgozása.



A Molnár Adrienne operatőr és Erőss Imre vágó közreműködésével készült videó premierjét március 8-ra, nőnapra tűzték ki.



A rajongók ráadásul 2026-ban még több tartalomra számíthatnak, hiszen a páros közös televíziós műsorral és egy teljes duettalbummal is készül.

