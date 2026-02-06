2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Igazából Karácsony 2025 - A Budafoki Dohnányi Zenekar nagyszabású koncert estje
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar (Budafoki Dohnányi Zenekar)

Karácsony után is igazi az Igazából karácsony

Meghallgattuk a Budafoki Dohnányi Zenekar koncert estjét az MVM Dome-ban december 28-án.

Valamikor november folyamán az egyik barátnőm lelkesen hozta szóba, hogy az ünnepi programok közül az egyik a karácsonyi koncertet várja a leginkább, végre meg is vették a jegyeket rá. Kíváncsivá tett, utána jártam és gyorsan megállapítottam, hogy nekem is érdemes lenne hallni/látni ezt a különlegesnek ígérkező showt.

Beigazolódott, hogy jó döntést hoztam. Már nem tudom pontosan, hogy mire számítottam, de ekkora eufórikus varázsra biztosan nem. Békés boldogságban lebegett és szárnyalt a lelkem az elejétől a végéig. A tekintetemet pedig megigézte a színpadi kivetítő lebilincselően színes és a zenéhez remekül kapcsolódó motívum világa. Beszippantott. Csak akkor léptem kintebb belőle, amikor légtornászok vagy táncosok jelentek meg. A kalotaszegi néptánc felpörgetett, a légtornász mutatványok csendes fókuszáltságot hoztak, a tűzzsonglőrök elbűvöltek.

A karácsonyi ünnephez illeszkedő, a legkülönfélébb műfajú és hagyományú művekből állították össze a hangversenyt. Voltak kórus művek, monumentális szakrális alkotás részletek, populáris zeneszámok és népzenék is. A klasszikus szimfóniák sorába beágyazott népdalok között felcsendülő Hull a pelyhes dal mosolyt csalt az arcomra és elfogott az a gyermeki karácsonyi lelkesedés, miközben a hatalmas vásznon a Télapó repkedett a szánján.

Vendégként először a Sárik Péter Trió és Koszika közös produkcióját hallhattuk – daluk a népzene és a jazz jellegű impulzusok sajátos keverékeként jellemezhető.

Jodok Cello öt dallal kedveskedett nekünk a koncert második részében. Az IL Volo előzenészként találkoztam vele először, árad belőle a természetes zeneszeretet, ezt közvetíti a csellójával a dallamokon keresztül. A Last Christmas igazi nagy kedvencem, Jodok megdobogtatta vele a szívem.

Remekül illet a koncert hangulatához, hogy az est megálmodója és karmestere, Hollerung Gábor szórakoztatott minket időről időre a kedélyes megszólalásaival, konferálásával.

A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő showt 9500-an hallgattuk elbűvölten, karácsonyi meghittségbe burkolódzva. Biztosan érzem, hogy ebből nálam hagyomány lesz és ott leszek a következő nagykoncerten is !Köszönjük a káprázatos élményt!

Decemberig számos helyen tudjuk még élvezni a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásait, ezekről itt tájékozódhatunk.

Jodok Cello az Arénában lép fel 2026 novemberében, jegyek már kaphatók.

Megyeri Nóra

[2026.02.06.]

