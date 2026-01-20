2026. január 24. | szombat | Timót nevenapja
 
Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a tavalyi évben újjáalakult Erkel. A szeptember 19-i első előadás után alig négy hónappal, január 16-án köszöntötték a színház 100.000. látogatóját.

Ünnepélyes pillanatokkal indult péntek este az Erkel Elisabeth című előadása. A musicalek otthonaként megújult színház történetének egy kimagasló eseményéhez érkezett. A bejelentést Szente Vajk, az Erkel főigazgatója tette meg és a színpadon köszöntötte a 100.000. nézőt.

„Induló színházként még nem láthattuk előre, hogy az előadásaink ekkora érdeklődést váltanak ki, ezért különösen hálásak vagyunk annak a közönségnek, amely az idő során valódi közösséggé formálódott. Minket is meglepett, hogy már január közepére elérünk egy olyan jelentős mérföldkövet, amelyre – óvatos előrejelzéseink alapján – csupán 2026 tavaszára számítottunk. A sorozatosan telt házas esték és a hazai színházi mezőnyben is kiemelkedő, 101%-os jegyértékesítési arány azonban felülírta várakozásainkat, így örömmel jelenthetem be, hogy ma köszönthetjük a százezredik látogatónkat” - mondta el Szente Vajk.  

Erkel Színház 
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

 

[2026.01.20.]

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
