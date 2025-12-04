Minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta az Erkel

Hatalmas az érdeklődés az Erkel Színház és a színházban februárban műsorra kerülő, Szente Vajk által rendezett Hogyan tudnék élni nélküled? musical iránt. December 1-jén már délben kígyózó sorok álltak a színház jegypénztára előtt, aznap este pedig az online platformon akkora roham indult a jegyekért, ami példátlan a magyar színházi életben.

„Soha egyetlen magyar színházi értékesítés nem ért el ekkora sikert, nem volt még ekkora roham színházi előadások jegyeivel kapcsolatban” – tájékoztatta Szokolay Zsolt, az InterTicket üzletfejlesztési igazgatója az Erkel Színházat, miután december 1-jén elindult a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalre az online jegyértékesítés. A nagy érdeklődés már déltől érezhető volt, amikor több ezer ember vásárolt személyesen jegyet az Erkel jegypénztárában, hogy bebiztosítsák széküket a február közepén induló előadásokra. Aznap este az online jegyértékesítés indulásakor pedig eddig példátlan roham indult a nagysikerű film musical adaptációjának jegyeiért, miközben az Erkel többi előadásaira is több ezer jegy fogyott.



"A vásárlás nagysága még számunkra is példa nélküli volt. Olyan rendszerterhelés – több tízezer vásárló – érkezett egyszerre, amit eddig csak kiemelt sportesemények és néhány világszintű koncert alatt tapasztaltunk” - mondta el az InterTicket Kft. igazgatója.



Az idén musicalszínházként megújult Erkel eddig is rendre telt ház előtt mutatta be darabjait és már a jövő májusi előadásokra is fogynak a jegyek. „Eddig összesen több, mint 150 ezer jegy talált gazdára az elmúlt három hónapban, ami egyedülálló a hazai színházi életben” – mondta Szente Vajk, a színház vezetője. „Csodálatos a nézők érdeklődése és szeretete, amit nagyon köszönünk és igyekszünk méltóak lenni hozzá” – tette hozzá.

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett



[2025.12.04.]