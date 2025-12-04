2025. december 4. | csütörtök | Borbála, Barbara nevenapja
 
Erkel Színház

Minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta az Erkel

Hatalmas az érdeklődés az Erkel Színház és a színházban februárban műsorra kerülő, Szente Vajk által rendezett Hogyan tudnék élni nélküled? musical iránt. December 1-jén már délben kígyózó sorok álltak a színház jegypénztára előtt, aznap este pedig az online platformon akkora roham indult a jegyekért, ami példátlan a magyar színházi életben. 

Soha egyetlen magyar színházi értékesítés nem ért el ekkora sikert, nem volt még ekkora roham színházi előadások jegyeivel kapcsolatban” – tájékoztatta Szokolay Zsolt, az InterTicket üzletfejlesztési igazgatója az Erkel Színházat, miután december 1-jén elindult a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalre az online jegyértékesítés. A nagy érdeklődés már déltől érezhető volt, amikor több ezer ember vásárolt személyesen jegyet az Erkel jegypénztárában, hogy bebiztosítsák széküket a február közepén induló előadásokra. Aznap este az online jegyértékesítés indulásakor pedig eddig példátlan roham indult a nagysikerű film musical adaptációjának jegyeiért, miközben az Erkel többi előadásaira is több ezer jegy fogyott. 

"A vásárlás nagysága még számunkra is példa nélküli volt. Olyan rendszerterhelés – több tízezer vásárló – érkezett egyszerre, amit eddig csak kiemelt sportesemények és néhány világszintű koncert alatt tapasztaltunk” - mondta el az InterTicket Kft. igazgatója.

Az idén musicalszínházként megújult Erkel eddig is rendre telt ház előtt mutatta be darabjait és már a jövő májusi előadásokra is fogynak a jegyek. „Eddig összesen több, mint 150 ezer jegy talált gazdára az elmúlt három hónapban, ami egyedülálló a hazai színházi életben” – mondta Szente Vajk, a színház vezetője. „Csodálatos a nézők érdeklődése és szeretete, amit nagyon köszönünk és igyekszünk méltóak lenni hozzá” – tette hozzá.

Jegyvásárlás

Erkel Színház
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett
 

[2025.12.04.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
