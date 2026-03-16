Kapcsolatok
LOTS Music

Második albumát is bemutatja Budapesten a Jelusick

Apolitical Ecstasy című lemezének dalaival is eljut hozzánk Dino Jelusick zenekara.

A korong még tavaly szeptemberben jelent meg, de a zseniális rock torok egyéb projektjei miatt nem volt lehetőségük megturnéztatni az anyagot, mindössze egy-egy koncertre futotta Norvégiában, Dél-Koreában és persze hazai pályán, Zágrábban. Hosszú turnéra ezúttal se számíthatnak a rajongók - egy rövid spanyol kör és a budapesti fellépés után a nyári fesztivál fellépéseken lehet csak elcsípni a zenekart. Aki legutóbb, 2024 májusában kihagyta az Analógos fellépést, érdemes lesz ezúttal szabaddá tennie ezt az estét. A kiváló hard rock/progmetal együttes május 30-án lesz látható a budapesti Analog Music Hall színpadán.

A LOTS Music bemutatja: Jelusick – Apolitical Ecstasy 2026
2026. május 30., szombat - Budapest, Analog Music Hall

Belépők: elővételben 9 500/10 500 Ft, a koncert napján 12 000 Ft. Jegyek már megvásárolhatók a www.tixa.hu weboldalon.

[2026.03.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
