Kapcsolódó cikkek
Már több mint 7000 óvodás élhette át a bábszínház varázsát
200. jubileum és ’Színház mindenkinek’ határon innen és túl a Magyar Kultúra Napján
Új bemutatóra készül a Déryné Társulat: Tripla tréfa - Három Csehov egy felvonásban
A nevetés menedéke: Határtalan művészeti élmény Kárpátalján
Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program
 
Déryné Program

Szerelem kölcsönben - kastély, hozomány és félreértések a Déryné Társulat új vígjátékában

Új zenés vígjátékkal gazdagítja repertoárját a Déryné Társulat, Pekár Gyula klasszikusát, A kölcsönkért kastélyt állítják színpadra Funtek Frigyes rendezésében. Ez a minden korosztálynak szóló, örökérvényű történet visszarepít a múltba, ahol finom humor, félreértések és színes karakterek feledtetik a hétköznapokat. Bemutató június 22.

Koltay Gábor és fia, Bálint súlyos anyagi gondokkal küzdenek, ezért merész tervet eszelnek ki: Bálint elcsábítja a dúsgazdag Gruber Menyhért lányát, hogy a hozomány segítségével megmentsék a család helyzetét. A terv azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a fiatalember valóban beleszeret a lányba – és ezzel kezdetét veszik a félreértések, komikus helyzetek és érzelmi bonyodalmak sora.

A kölcsönkért kastély bájos, klasszikus hangulatú zenés vígjáték, amely egy letűnt korszak világát idézi meg szellemes párbeszédekkel, szerethető figurákkal és fordulatos történettel. A darab egyszerre szórakoztató és időtálló: arra emlékeztet, hogy az élet legfontosabb döntéseit sokszor nem a számítás, hanem a szív hozza meg.

„Ez a darab számomra arról szól, hogy az élet legfontosabb döntéseit nem a számítás, hanem az emberi érzések határozzák meg. Rendezőként az volt a célom, hogy a klasszikus vígjátékot friss, lendületes formában keltsük életre, miközben a mai nézők is magukra ismerjenek a szerelemben, a családi bonyodalmakban és a váratlan fordulatokban. A Déryné Program keretében külön öröm számomra, hogy ezt a történetet a társulat teljes erejével mutathatjuk be” – mondta az előadás rendezője, Funtek Frigyes.

A produkció dramaturgja Sényi Fanni, a díszlet- és jelmeztervező Csík György, a koreográfus Gera Anita, a zenei vezető Fekete Mária, produkciós asszisztens Horváth Luca Sára, súgó Kabódi Szilvia.

Az előadásban a Déryné Társulat majdnem teljes művészgárdája szerepel. Gruber Menyhért szerepében Dányi Krisztián, Maryként Ábrahám Kíra e.h., Koltay Katóként Ladács Fanni e.h., Koltay Bálintként Vajda Zoltán Richárd e.h., Koltay Gábor szerepében Kaszás Mihály látható. Özv. Koltay Sándornét, azaz Stanczi nénit a Jászai Mari-díjas Tarpai Viktória alakítja. A további szerepekben Hostyinszki Máté e.h., Sütő András, a Jászai Mari-díjas Ivaskovics Viktor, Janka Barnabás és Havasi Péter lépnek színpadra.

Ez a zenés vígjáték minden korosztály számára garantált színházi élményt nyújt: humoros párbeszédekkel, fordulatos cselekménnyel és színes karakterekkel repíti vissza a nézőt a múltba, miközben örökérvényű történetet mesél a szerelemről, a családról és arról, hogy a szív gyakran a legjobb tanácsadó. A Déryné Program keretében az előadás a társulat kreatív energiáját és a klasszikus színpadi hagyományt ötvözi, hogy minden néző számára felejthetetlen élményt nyújtson.

Színház mindenkinek!

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Már a mozikban a Mambo Maternica - közönségtalálkozók országosan
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
Vörös Attila lett a Tankcsapda új gitárosa
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház
Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program
 
BETON - KURTA dal- és klippremier

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Január 25-én visszatértek hozzánk...
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
beszámolók még