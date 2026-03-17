Szerelem kölcsönben - kastély, hozomány és félreértések a Déryné Társulat új vígjátékában

Új zenés vígjátékkal gazdagítja repertoárját a Déryné Társulat, Pekár Gyula klasszikusát, A kölcsönkért kastélyt állítják színpadra Funtek Frigyes rendezésében. Ez a minden korosztálynak szóló, örökérvényű történet visszarepít a múltba, ahol finom humor, félreértések és színes karakterek feledtetik a hétköznapokat. Bemutató június 22.

Koltay Gábor és fia, Bálint súlyos anyagi gondokkal küzdenek, ezért merész tervet eszelnek ki: Bálint elcsábítja a dúsgazdag Gruber Menyhért lányát, hogy a hozomány segítségével megmentsék a család helyzetét. A terv azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a fiatalember valóban beleszeret a lányba – és ezzel kezdetét veszik a félreértések, komikus helyzetek és érzelmi bonyodalmak sora.

A kölcsönkért kastély bájos, klasszikus hangulatú zenés vígjáték, amely egy letűnt korszak világát idézi meg szellemes párbeszédekkel, szerethető figurákkal és fordulatos történettel. A darab egyszerre szórakoztató és időtálló: arra emlékeztet, hogy az élet legfontosabb döntéseit sokszor nem a számítás, hanem a szív hozza meg.

„Ez a darab számomra arról szól, hogy az élet legfontosabb döntéseit nem a számítás, hanem az emberi érzések határozzák meg. Rendezőként az volt a célom, hogy a klasszikus vígjátékot friss, lendületes formában keltsük életre, miközben a mai nézők is magukra ismerjenek a szerelemben, a családi bonyodalmakban és a váratlan fordulatokban. A Déryné Program keretében külön öröm számomra, hogy ezt a történetet a társulat teljes erejével mutathatjuk be” – mondta az előadás rendezője, Funtek Frigyes.

A produkció dramaturgja Sényi Fanni, a díszlet- és jelmeztervező Csík György, a koreográfus Gera Anita, a zenei vezető Fekete Mária, produkciós asszisztens Horváth Luca Sára, súgó Kabódi Szilvia.

Az előadásban a Déryné Társulat majdnem teljes művészgárdája szerepel. Gruber Menyhért szerepében Dányi Krisztián, Maryként Ábrahám Kíra e.h., Koltay Katóként Ladács Fanni e.h., Koltay Bálintként Vajda Zoltán Richárd e.h., Koltay Gábor szerepében Kaszás Mihály látható. Özv. Koltay Sándornét, azaz Stanczi nénit a Jászai Mari-díjas Tarpai Viktória alakítja. A további szerepekben Hostyinszki Máté e.h., Sütő András, a Jászai Mari-díjas Ivaskovics Viktor, Janka Barnabás és Havasi Péter lépnek színpadra.

Színház mindenkinek!

[2026.03.17.]