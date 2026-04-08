America's Got Talent élőben a tengeren: bűvészek, akrobaták a Legend hajón!
Az America’s Got Talent élő színpadi változata 2026 augusztusától a Royal Caribbean Legend of the Seas tengerjáró hajóján debütál – közölte a társaság.
A produkció a hajó színházában kap helyet, és a Got Talent világából érkező előadókat, köztük bűvészeket, zenészeket és akrobatákat vonultat fel.
"Az America’s Got Talent LIVE a Legend of the Seas fedélzetén mutatkozik be először a tengeren" – mondta Szabados Zita, a Tengerjáró Kft. utazási szakértője. A hajó 2026 nyarán Barcelonából és Róma (Civitavecchia) kikötőjéből indul mediterrán útvonalakra, majd ősszel Fort Lauderdale-ből karibi hajóutakat kínál.
[2026.04.08.]