Új epizód a Zenész a Színházban műsorban: ilyen a színház belülről zenészként
A „Zenész a Színházban” legutóbbi epizódjában a karmesteri és zenei vezetői feladatok kerültek fókuszba. Az adásban arról beszélgettünk Köteles Gézával, a Madách Színház zenei vezetőjével és karmesterével, milyen sokrétű és felelősségteljes szerep hárul azokra a szakemberekre, akik a zenés színházi produkciók zenei világát irányítják. Szó esett a próbafolyamatokról, a művészekkel való együttműködésről, a casting folyamatokról, valamint arról is, hogyan kell egyszerre precíznek és rugalmasnak lenni egy élő előadás során. A beszélgetés rávilágított arra, hogy a karmester és a zenei vezető nemcsak szakmai irányító, hanem egyfajta kapocs is a produkció különböző résztvevői között.
Jövő héten azonban új nézőpontból közelítünk a színházi zenélés világához. Érkezik a következő epizód, egyik vendégem Veres Mónika Nika énekesnő, akit többek között a Majka produkcióból ismerhet a közönség, azonban olyan nívós színházakban is játszik, mint a Madách Színház és Erkel Színház. Másik vendégem Gyarmati Fanny gitáros-producer, aki a Berklee-n végzett tanulmányokat, saját formációja a Flanger Kids, emellett számos zenekar producere és gitárosa. Velük arról beszélgettünk, milyen tapasztalatokat hoztak magukkal a könnyűzenei színtérről, és hogyan találták meg a helyüket a színház világában.
Az adás egyik központi kérdése az volt, hogy mennyiben más a színházi közeg a koncertszínpadhoz képest. Míg a könnyűzenében gyakran nagyobb az egyéni szabadság és az improvizáció lehetősége, addig a színházban egy komplex rendszer részeként kell működni, ahol minden elem – a zene, a színészi játék, a látvány – szorosan összefonódik. Vendégeim őszintén meséltek az átmenet nehézségeiről, a tanulási folyamatról, és arról, milyen új készségeket kellett elsajátítaniuk.
Ugyanakkor az is kiderült, hogy a két világ nem áll olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. A könnyűzenéből hozott rutin, a színpadi jelenlét és a zenei érzékenység mind olyan értékek, amelyek a színházban is különösen jól hasznosíthatók.
A következő epizód tehát nemcsak egy izgalmas szakmai beszélgetést ígér, hanem egyfajta hidat is képez a különböző zenei világok között – megmutatva, hogyan találkozhat és gazdagíthatja egymást a könnyűzene és a színház. A nézők egy jó hangulatú beszélgetésre számíthatnak, edukatív, történetmesélős elemekkel.
Misszióm, hogy hidat képezzek a különböző műfajok között, valamint kedvet csináljak azoknak is a színházlátogatáshoz, akik elzárkóznak előle. Nagyon színes a paletta, biztos vagyok benne, mindenki talál olyat, ami tetszik neki, csak nyitottnak kell lenni hozzá. A műsornak edukációs célja is van: minden adásban beszélgetünk arról is, hogy milyen tanulmányok szükségesek ehhez a pályához és utána milyen irányba érdemes elindulni, ha valaki színházban szeretne dolgozni.
Felszegi Dalma
[2026.04.20.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.