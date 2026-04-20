Új epizód a Zenész a Színházban műsorban: ilyen a színház belülről zenészként

A „Zenész a Színházban” legutóbbi epizódjában a karmesteri és zenei vezetői feladatok kerültek fókuszba. Az adásban arról beszélgettünk Köteles Gézával, a Madách Színház zenei vezetőjével és karmesterével, milyen sokrétű és felelősségteljes szerep hárul azokra a szakemberekre, akik a zenés színházi produkciók zenei világát irányítják. Szó esett a próbafolyamatokról, a művészekkel való együttműködésről, a casting folyamatokról, valamint arról is, hogyan kell egyszerre precíznek és rugalmasnak lenni egy élő előadás során. A beszélgetés rávilágított arra, hogy a karmester és a zenei vezető nemcsak szakmai irányító, hanem egyfajta kapocs is a produkció különböző résztvevői között.

Jövő héten azonban új nézőpontból közelítünk a színházi zenélés világához. Érkezik a következő epizód, egyik vendégem Veres Mónika Nika énekesnő, akit többek között a Majka produkcióból ismerhet a közönség, azonban olyan nívós színházakban is játszik, mint a Madách Színház és Erkel Színház. Másik vendégem Gyarmati Fanny gitáros-producer, aki a Berklee-n végzett tanulmányokat, saját formációja a Flanger Kids, emellett számos zenekar producere és gitárosa. Velük arról beszélgettünk, milyen tapasztalatokat hoztak magukkal a könnyűzenei színtérről, és hogyan találták meg a helyüket a színház világában.

Az adás egyik központi kérdése az volt, hogy mennyiben más a színházi közeg a koncertszínpadhoz képest. Míg a könnyűzenében gyakran nagyobb az egyéni szabadság és az improvizáció lehetősége, addig a színházban egy komplex rendszer részeként kell működni, ahol minden elem – a zene, a színészi játék, a látvány – szorosan összefonódik. Vendégeim őszintén meséltek az átmenet nehézségeiről, a tanulási folyamatról, és arról, milyen új készségeket kellett elsajátítaniuk.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a két világ nem áll olyan távol egymástól, mint elsőre gondolnánk. A könnyűzenéből hozott rutin, a színpadi jelenlét és a zenei érzékenység mind olyan értékek, amelyek a színházban is különösen jól hasznosíthatók.

A következő epizód tehát nemcsak egy izgalmas szakmai beszélgetést ígér, hanem egyfajta hidat is képez a különböző zenei világok között – megmutatva, hogyan találkozhat és gazdagíthatja egymást a könnyűzene és a színház. A nézők egy jó hangulatú beszélgetésre számíthatnak, edukatív, történetmesélős elemekkel.

Misszióm, hogy hidat képezzek a különböző műfajok között, valamint kedvet csináljak azoknak is a színházlátogatáshoz, akik elzárkóznak előle. Nagyon színes a paletta, biztos vagyok benne, mindenki talál olyat, ami tetszik neki, csak nyitottnak kell lenni hozzá. A műsornak edukációs célja is van: minden adásban beszélgetünk arról is, hogy milyen tanulmányok szükségesek ehhez a pályához és utána milyen irányba érdemes elindulni, ha valaki színházban szeretne dolgozni.

Felszegi Dalma

[2026.04.20.]