Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház)

Amikor a szavanna szíve megszólal a Margitszigeten

Különleges, érzelmekkel teli nyárestével készül a Margitszigeti Színház a családoknak: május 30-án a legendás Walt Disney alkotás, Az oroszlánkirály filmkoncert kiváló gyereknapi program lehet, mely minden érzéket megmozgat. Az ikonikus filmet óriáskivetítőn, a csillagos ég alatt élvezheti a közönség, ahol a szavannákat idéző szellő borzongat, az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalait és Lebo M legendás kórusait pedig élőben a Danubia Zenekar kíséri, Stefan Geiger vezényletével. A Margitszigeti Színház egész napos gyereknapi programjának megkoronázása Szimba királlyá válásának története.

Generációk kedvenc története

Szimba legendás története generációkat köt össze: a barátságról, a bátorságról és a felnőtté válásról szóló mese most még erőteljesebben hat, amikor a film ikonikus zenéje élő szimfonikus hangzásban csendül fel. Az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalai és Lebo M legendás kórusai a nyári ég alatt kelnek új életre. Az afrikai szavanna története – Mufasa öröksége, Zordon árulása, valamint Timon és Pumbaa barátsága – most egy varázslatos audiovizuális élményben tárul a közönség elé. A 90 perces filmkoncert tökéletes gyereknapi program: látványos, megható és felejthetetlen közös élmény az egész család számára.

Walt Disney animációs és koncert produkció

A Walt Disney Animációs és Concerts Stúdiójának Az oroszlánkirály című filmje az afrikai szavannára kalauzol el minket, ahol egy leendő király születik. De a királyságban nem mindenki ünnepli az új kölyök érkezését. Zordonnak, Mufasa testvérének – és a trón korábbi örökösének – saját tervei vannak. A büszkeség sziklájáért folytatott csata Szimba száműzetéséhez vezet. Pumbaa és Timon segítségével Szimbának ki kell találnia, hogyan nézzen szembe a múltjával, és szerezze vissza azt, ami jogosan az övé.

Közös program és korai edukáció

A filmkoncert egy tökéletes gyereknapi ajándék: látványos, megható és szórakoztató élmény az egész család számára, ahol a film és az élő szimfonikus zene találkozása valódi ünneppé teszi az alkalmat. Emellett a műfaj az egyik legjobb formája annak, hogy a gyerekeket észrevétlenül bevezessék szüleik, nagyszüleik a klasszikus nagykoncertek világába, felkészítsék a további koncert-élményekre.

Az esti filmkoncert előtt kalandos gyereknapi programra várja a családokat

A Margitszigeti Színház május 30-án, szombaton délelőtt – már hagyományosan – gyereknapi eseménnyel készül, melyre várja a kicsiket és nagyokat. A nap során a természetvédelem, környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal.

A programot egy vidám, interaktív koncert nyitja majd, ahol a legkisebbek is együtt énekelhetnek és játszhatnak. A délelőtt során izgalmas ismeretterjesztő előadásokkal fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit: szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is – játékos, gyerekbarát formában. Különleges programként érkezik majd Budakeszi Vadasparkból Farkas Ádám, aki Otthonunk kicsiny hősei címmel tart majd interaktív állatbemutatót. A további programok a színház weboldalán.

Margitszigeti Színház
Kreatív: Margitszigeti Színház - @Disney

[2026.04.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
