Amikor a szavanna szíve megszólal a Margitszigeten

Különleges, érzelmekkel teli nyárestével készül a Margitszigeti Színház a családoknak: május 30-án a legendás Walt Disney alkotás, Az oroszlánkirály filmkoncert kiváló gyereknapi program lehet, mely minden érzéket megmozgat. Az ikonikus filmet óriáskivetítőn, a csillagos ég alatt élvezheti a közönség, ahol a szavannákat idéző szellő borzongat, az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalait és Lebo M legendás kórusait pedig élőben a Danubia Zenekar kíséri, Stefan Geiger vezényletével. A Margitszigeti Színház egész napos gyereknapi programjának megkoronázása Szimba királlyá válásának története.

Generációk kedvenc története

Szimba legendás története generációkat köt össze: a barátságról, a bátorságról és a felnőtté válásról szóló mese most még erőteljesebben hat, amikor a film ikonikus zenéje élő szimfonikus hangzásban csendül fel. Az Oscar- és Grammy-díjas Elton John felejthetetlen dalai és Lebo M legendás kórusai a nyári ég alatt kelnek új életre. Az afrikai szavanna története – Mufasa öröksége, Zordon árulása, valamint Timon és Pumbaa barátsága – most egy varázslatos audiovizuális élményben tárul a közönség elé. A 90 perces filmkoncert tökéletes gyereknapi program: látványos, megható és felejthetetlen közös élmény az egész család számára.

Walt Disney animációs és koncert produkció

A Walt Disney Animációs és Concerts Stúdiójának Az oroszlánkirály című filmje az afrikai szavannára kalauzol el minket, ahol egy leendő király születik. De a királyságban nem mindenki ünnepli az új kölyök érkezését. Zordonnak, Mufasa testvérének – és a trón korábbi örökösének – saját tervei vannak. A büszkeség sziklájáért folytatott csata Szimba száműzetéséhez vezet. Pumbaa és Timon segítségével Szimbának ki kell találnia, hogyan nézzen szembe a múltjával, és szerezze vissza azt, ami jogosan az övé.

Közös program és korai edukáció

A filmkoncert egy tökéletes gyereknapi ajándék: látványos, megható és szórakoztató élmény az egész család számára, ahol a film és az élő szimfonikus zene találkozása valódi ünneppé teszi az alkalmat. Emellett a műfaj az egyik legjobb formája annak, hogy a gyerekeket észrevétlenül bevezessék szüleik, nagyszüleik a klasszikus nagykoncertek világába, felkészítsék a további koncert-élményekre.

Az esti filmkoncert előtt kalandos gyereknapi programra várja a családokat

A Margitszigeti Színház május 30-án, szombaton délelőtt – már hagyományosan – gyereknapi eseménnyel készül, melyre várja a kicsiket és nagyokat. A nap során a természetvédelem, környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal.

A programot egy vidám, interaktív koncert nyitja majd, ahol a legkisebbek is együtt énekelhetnek és játszhatnak. A délelőtt során izgalmas ismeretterjesztő előadásokkal fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit: szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is – játékos, gyerekbarát formában. Különleges programként érkezik majd Budakeszi Vadasparkból Farkas Ádám, aki Otthonunk kicsiny hősei címmel tart majd interaktív állatbemutatót. A további programok a színház weboldalán.

[2026.04.16.]