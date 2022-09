Útvesztő - Megjelent az AWS új dala, melyet még Siklósi Örssel rögzítettek.

A különleges dalhoz videóklip is készült – a zenekar szeptember 4-én koncertezik a Budapest Parkban.

Másfél évvel frontemberük elvesztése és a tavalyi teltházas „Emlékszem” turné után az AWS zenekar új dalt jelentet meg, melyet még Siklósi Örs énekelt fel. Ahogy korábban mindig, az erőteljes képi világú „Útvesztő” szövegét is ő jegyzi. A számot még 2020-ban írták és rögzítették közösen, ekkor még ezek a felvételek inkább egy jó minőségű ének demónak feleltek meg. Ahogy a zenekar fogalmazott, legrosszabb rémálmukban sem gondolták, hogy ezek lesznek a végleges anyagok és nem lesz már lehetőség közösen dolgozni rajtuk.

Akkor még semennyire nem gondoltuk, hogy az egészségügyi állapota bármilyen komoly baj előszele lett volna, a kórházban töltött idő alatt is végig a visszatéréséről, az akkor tervezett lemez struktúrájáról, és a zenekar jövőjéről beszélgettünk. – idézi fel a 2020-as időszakot Brucker Bence, a zenekar gitárosa/producere. – Ahogy az „Emlékszem”, úgy az „Útvesztő” esetében is érvényes, hogy bár a dalok alapvetően kész voltak, az utolsó 10%-ot utólag tettük hozzá a gyászfeldolgozásunk egy részeként, mai fejjel belefogalmazva az elmúlt két év minden érzését.”



Az „Útvesztő”-höz egy különleges videóklip is készült, melyen nem mindennapi CGI képsorok is láthatók és melyhez a zenekar barátai és rajongói is csatlakoztak, hogy minél őszintébb jelenléttel támogassák a dalt. A Thornfields Production és a PURE Production számos filmszakmai szakemberrel és a DIGIC 3D animációs céggel összefogva alkotta meg a videót – melyhez utóbbi gyártó ingyen vállalta a hozzájárulását. „A megkereséskor értesültünk a klip nemes céljáról, hogy Örsnek méltó emléket állítsanak, és azonnal úgy döntöttünk, hogy pro bono vállaljuk a projektet. Ez az együttműködés azért is mondható különlegesnek az AWS támogatása mellett, mert a DIGIC általában nem dolgozik ilyen jellegű könnyűzenei tartalmakon.” – jegyezte meg Rabb Sándor Alex cégvezető.

Tarczi Tamás rendező is hasonlóan állt a közös munkához: „Megtisztelő volt a felkérés, hogy rendezőként vegyem ki a részem Örs hagyatékának ápolásából. Sosem felejtem el, mennyire sokkolt, amikor először hallottam a dalt, az események tükrében rendkívül megrázó a szövege. Rengeteg támogatást kaptunk a forgatáson a zenekartól, a menedzsmenttől és az AWS rajongóitól, barátaitól a munkafolyamat összes fázisában, amiért rendkívül hálásak vagyunk.”

Az „Útvesztőt” élőben is hallhatja a közönség Örs születésnapján, szeptember 4-én a Budapest Parkban, amivel egy korszak most lezárul. „Már az első perctől fogva tudtuk, hogy nekünk folytatnunk kell a zenekart, az elmúlt két évben viszont voltak nehéz pillanatok és hazudnék, ha azt mondanám, hogy végig biztosak voltunk abban, hogy képesek is leszünk folytatni – szerencsére viszont olyan összetartó erő vesz körül minket, amivel előre tudunk tekinteni. Nagyon sok gondolat van még bennünk, szeretnénk még idén megmutatni az utolsó Örssel közös felvételünket, vannak még általa írt szövegek, és nem kizárt, hogy az ő nyomdokaiba lépve mi is megpróbálkozunk a szövegírással – bőven lenne mondanivalónk az elmúlt időszakról.” – tette hozzá Brucker Bence.

A Budapest Parkban az AWS-től megszokott különleges koncert várja a közönséget: a Madách-os előadás hangszerelése és 8 dala, vonósnégyes, rengeteg közreműködő énekes és meglepetésvendég is ott lesz szeptember 4-én 18 órától.

[2022.09.04.]