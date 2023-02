Sztárban Sztár 2023 - infok, zsűritagok, szereplők névsora Immár kilencedik évadát kezdi február 19-én a TV2 egyik legnépszerűbb szórakoztató műsora, a Sztárban Sztár. Az ország házibuliját idén is Tilla vezeti, a zsűriben Lékai-Kiss Ramóna, Tóth Andi, Kökény Attila, Marics Peti és Papp Szabi foglal helyet. A tizenkét átváltozásra kész énekes névsorában pedig többek között ott van Oláh Ibolya, Judy, Kamarás Iván és Valkusz Milán is. A Sztárban Sztár rajongóinak nem kell sokat várni, hiszen az ország házibulija február 19-én újra beindul és garantáltan szórakoztatóvá varázsolja a vasárnap estéket Tilla vezetésével. Az immár kilencedik évadával jelentkező showműsor alkotói nem bíznak semmit a véletlenre, minden korosztály megtalálhatja kedvencét a versenyzők között, sőt erre a szezonra a zsűri is kibővült. Az ítészi szerepben tavaly debütált Lékai-Kiss Ramóna, valamint a két rutinos zsűritag, Kökény Attila és Papp Szabi mellé a hetedik évad legsokoldalúbb női énekese, Tóth Andi, valamint a tavalyi évad második helyezettje, Marics Peti érkezik. Az átalakulásukkal hétről hétre az énekeseknek az öttagú zsűrin kívül a nézőket is el kell varázsolni, hiszen a továbbjutás, na és a végső győzelem a közönség kezében van. A Sztárban Sztár kilencedik évadában tizenkét énekes lép színpadra, de csak egyikük nyerheti el a legsokoldalúbb előadónak járó trófeát. A női versenyzők táborát erősíti a Megasztár egykori második helyezettje, Oláh Ibolya; a Groovehouse énekesnője, Judy; a legutóbb Ázsiában kalandozó Halastyák Fanni, azaz Nemazalány; a Blahalouisana énekesnője, Schoblocher Barbara; Gubik Petra színésznő; és a Honeybeast énekesnője, Tarján Zsófi. Idén megtörik a hagyomány és női győztese lesz a Sztárban Sztárnak!? A névsort olvasva meglehet, de ehhez a fiúknak is biztosan lesz egy-két szava. Az átváltozásra kész férfi előadók között ott van Kamarás Iván, aki most a tánccipőt mikrofonra cseréli; Valkusz Milán, a ValMar „fele”; az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja, Sipos Tomi; a Tha Shudras frontembere, Molnár Tibi; Kiss Ernő Zsolt, színész és Zdroba Patrik. Sztárban Sztár 9. évad - február 19-től vasárnap esténként a TV2-n! [2023.02.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitelajánlat sürgős egyén között szolgáltatás [2023.02.05.]

