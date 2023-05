Június első hétvégéjén újra Erkel Diákünnepek Gyulán! Június 1. és 3. között rendezik meg a 29. Erkel Diák Ünnepeket (EDÜ) Gyulán. Görgényi Ernő polgármester a rendezvényt a magas színvonalú tehetségkutató versenyek és a zenei fesztiválok különleges ötvözetének nevezte, amely mindenki számára, aki valaha részt vett rajta, szép emléket jelent.



Alt Norbert alpolgármester, a szervező Erkel Diák Ünnepek Alapítvány alapítója kiemelte, hogy hasonló múltra visszatekintő középiskolás rendezvény csak Keszthelyen létezik. Értékállóságát mutatja, hogy egy teljesen más világban, más politikai berendezkedés közepette hívták életre, és a mai napig fenn tudott maradni. A rendezvény véleménye szerint hű a mottójához: "EDÜ van, volt, lesz".



Kifejtette, hogy a versenyekre nevezési díjat nem kérnek, a szabadidős koncertek ingyenesen látogathatók. A rendezvény olyan kiveszőben lévő értékeket szeretne közvetíteni a fiataloknak, mint a figyelem, a tisztelet és a diákközpontúság - mutatott rá.



Farkas Mária, az EDÜ Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Erkel Ferenc Gimnázium egykori tanára kiemelte, hogy idén dupla jubileumot ünnepelnének, ha nem maradt volna el a koronavírus-járvány miatt két éve a fesztivál. Így a rendezvény 60 éves, de csak a 29. EDÜ-t szervezik.



Elmondta, hogy négy fő kategóriában, azokon belül 15 alkategóriában szervezik meg a versenyeket, és valamennyihez neves zsűrit hívtak, "mert azt látják, hogy számít a fiataloknak, kik mondanak véleményt róluk".



Az irodalom kategóriában lesz vers- és prózamondó verseny, irodalmi színpad, önálló irodalmi alkotás és slam poetry. Kovács Vanda, Kárász Zénó, Kubik Anna és Hajnal Gabriella fognak mások mellett zsűrizni.



Hagyományosan a zene kategória a legnépszerűbb: itt szólóének, énekkar, népdal és hangszeres népzene, szólóhangszer és kamarazene, valamint könnyűzenei együttesek alkategóriákban lehet versenyezni a Somogyvári Ákos, Hevesi Tamás, Pásztor Anna, Lobó-Szalóky Lázár, Lajtai Katalin és mások alkotta zsűri előtt.



A tánc kategóriába a néptánc és a modern tánc tartozik, itt zsűrizik majd Varga Zoltán, Lévai Péter, Petrovics Petra és Lukács Annamária. A látvány kategóriába pedig képző- és iparművészeti alkotásokkal, valamint filmmel és fotóval lehet jelentkezni; az alkotásokat Krasznahorkai Balázs, Áment Gellért, Szelényi Károly és Kiss Adél zsűrizi.



Farkas Mária elmondta: a nevezési határidő május 12-e, jelentkeztek már Szegedről, Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról, Tatabányáról, Budakesziről, Pécsről, Dunaújvárosból és Kiskunhalasról is, de idén először várják Gyula határon túli településeiről is a jelentkezőket. Több százan neveztek már, várakozásaik szerint a versenyprogramokon a gyulai középiskolások mellett mintegy ötszáz vendégdiák vesz majd részt.



Esténként szabadidős programokra, koncertekre várják a fiatalokat, fellép a Pixa, Dzsúdló, a Necc Party, a Nemazalány és Szofi, továbbá a ValMar. A fellépőket a szervezők a diákokkal közösen választották ki, ezzel is prezentálva, az EDÜ az összefogás rendezvénye, ahol a tanárok a fiatalokkal közösen viszik tovább a több, mint hat évtizesed hagyományt.



A fesztivál elmaradhatatlan része a fáklyás felvonulás pénteken, valamint a vasárnapi gálaműsor - közölte a kuratóriumi elnök. Hozzátette, a 60 év apropóján szeretnék, ha minél többen vennének részt a gálán az egykori EDÜ-résztvevők, szervezők közül, az ő jelentkezésüket is várják.



A részletes programterv és a nevezési lapok elérhetőek a www.edugyula.com oldalon [2023.05.12.]

