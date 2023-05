A milánói Scala sztárja is fellép a VII. Nagy Iván Balettgálán Jacopo Tissi, a milánói Scala balettegyüttesének vendégszólistája és Alejandro Virelles, a berlini Staatsballett principálja is bemutatkozik a Magyar Nemzeti Balett művészeivel szombaton a VII. Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán a Magyar Állami Operaházban. A világhírű magyar balettművész, balettigazgató és táncpedagógus, az Opera egykori művészeti tanácsadója emlékére megrendezendő eseményen adják át hagyományosan az idei évadban több mint 30 előadást számláló Diótörő-sorozat legelhivatottabb művészének járó Solymosi Művészeti Díjat is - áll a Magyar Állami Operaház MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. Az esten, amelyen a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei is közreműködnek, a Magyar Állami Operaház Zenekarát Kovács László dirigálja.



Az egyik első koncertszámban lép a közönség elé Jacopo Tissi, a milánói Scala balettegyüttesének vendégszólistája, aki 2016-tól az ukrajnai háború kitöréséig a moszkvai Bolsoj Színház első olasz művésze és principálja volt, korábban pedig a Bécsi Állami Balettben és a milánói Scala balettegyüttesében lépett fel - áll a közleményben.



Mint írják, Jacopo Tissi a gálán Melnyik Tatyjana, a Magyar Nemzeti Balett principálja partnereként A bajadér Marcus Petipa-féle koreográfiájából ad elő részletet Solymosi Tamás, Mirzoyan Albert és Balaban Cristina színpadra állításában, közreműködik Wakabayashi Yuki címzetes magántáncos, García Carriera Claudia magántáncos, Surmava Ekaterine címzetes magántáncos, valamint a Magyar Nemzeti Balett művészei.



A gála fináléjában lép közönség elé Alejandro Virelles, aki 2018 óta a Berlini Állami Balett principálja. A művész korábban a Kubai Nemzeti Balett, a Barcelona Ballet, a Boston Ballet, az Angol Nemzeti Balett és a Bajor Állami Balett vezető szólistája volt. Az esten a Don Quijote pas de deux-jét mutatja be Melnyik Tatyjana partnereként Alekszandr Gorszkij koreográfijával, Mirzoyan Albert próbavezetésével.



A gála további részében a Magyar Nemzeti Balett vezető művészei olyan koncertszámokban lépnek közönség elé, mint Jules Perrot Esmeraldájának pas de deux-je (előadja: Beck Maria principál és Balázsi Gergő Ármin principál, a 2022/2023-as évad Étoile-ja, balettmester: Mirzoyan Albert), vagy A. Vaganova Diana és Acteon pas de deux-je (előadja: Lee Yourim magántáncos és Kiyota Motomi tánckari művész, balettmester: Balaban Cristina).



Az évadban ugyancsak a gálán látható egyedül Sol León és Paul Lightfoot Sad Case és Hans van Manen 5 tangó című koreográfiája, előbbiben Takamori Miyu, a 2022/2023-as évadban a Magyar Nemzeti Balett Kamaraművésze és Taravillo Mahillo Carlos grand sujet-k, Palumbo Valerio címzetes magántáncos, valamint Furuhashi-Huber Ines és Kiyota Motomi tánckari művészek lépnek fel (balettmester: Balaban Cristina), utóbbian Felméry Lili magántáncos és Leblanc Gergely principál táncol szólót (balettmester: Szirb György).

A Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei a Paquita polonéz táncbetétjét mutatják be Petipa koreográfiájával (betanító balettmesterek: Chernakova Olga és Kirejko Dmitrij Taraszovics). Továbbá a növendékek előadják Milongeando en el 40 címmel Kovács Dénes tangókoreográfiáját is, a Tango Harmony Budapest közreműködésével.



A Magyar Állami Operaház 2015 óta adózik minden évadban gálaműsorral Nagy Iván emlékének, aki a Washingtoni Nemzeti Balett, a New York City Ballet és az Amerikai Balettszínház (ABT) szólistájaként, a Santiago de Chile-i Városi Balett, a Cincinnati Ballet és az Angol Nemzeti Balett vezetőjeként, valamint táncpedagógusként is sikeres pályát járt be, élete utolsó éveiben 2014-ben bekövetkezett haláláig pedig a Magyar Állami Operaház művészeti tanácsadójaként tevékenykedett. MTI [2023.05.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.22.]

gazda szolgáltatás [2023.05.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu