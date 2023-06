Ez nagyon érdekes! Kollányi Zsuzsi elárulta: "A különbség jó és rossz énekes között, hogy ..." Kollányi Zsuzsi az Arccal a csúcsra című podcastben őszintén mesélt Volosinovszki Györgynek a gyermek- és fiatalkori drámáiról, amelyek hozzájárultak ahhoz, aki ma: nő, édesanya, művész. A mindig fegyelmezett énekes most kötetlenül beszélt a hitéről, a zenével való mély kapcsolatáról, gyermekei névválasztásáról, korábbi hétköznapi munkájáról, de kendőzetlenül vallott arról az időszakáról is, amikor édesapja, majd édesanyja is magára hagyta. Noha tizenhat éves kora óta dolgozik a zeneiparban, édesanyja elmondása alapján már háromévesen, óvodásként mesélte társainak, hogy énekesnő lesz. „A zene választott engem és nem én őt” – fogalmazta meg kapcsolatát a zenével, amelyre többként tekint, mint munka. „A dalok által történik valami köztem és az emberek között […] olyan közvetlenül beszélgetek velük, mintha a mellettük lévő házban laknék. Az, hogy sok embernek tudok segíteni, megnevettetni vagy 20-30 percet, hogy szórakozzon, az nekem jó, ettől jól érzem magam. […] Mindig mentem és csináltam azt, amitől jól kedvem volt. Ha mégis rossz kedvem van, de a munkámhoz kötődő dolgot csinálok, akkor feldobódok” – tette hozzá. Hogy mennyire együtt él a zenével, mi sem bizonyítja jobban, minthogy előfordult olyan eset is, hogy egy-egy negatív érzés annyira rányomta a bélyegét a hangulatára, hogy elment a hangja és nem tudott kapcsolódni az énekléshez. „A különbség jó és rossz énekes között, hogy a »rossz« énekes el akar énekelni egy dalt, míg a jó énekes a dal akar lenni, és ez nagyon nagy különbség. A jóisten adott nekem valamit, azért, mert azzal célja volt. Ezt nem én csinálom, nem azért van, mert annyira jófej vagyok, hanem mert alkalmasnak talált rá. Idejekorán eldőlt, hogy nekem ezzel van dolgom anélkül, hogy bármilyen tudatos döntést hoztam volna” – mondta a kezdetekről Kollányi Zsuzsi. „Az énekhangom egy eszköz, hogy ténylegesen kommunikálni tudjak az emberekkel. A hangom mellé kommunikatív képességet is kaptam, így bármit el tudtam adni telefonon” – utalt arra, hogy korábban telekommunikációs értékesítő munkát végzett. „Volt, hogy egy-egy ügyféllel 20-30 percet is beszélgettem, miközben a kollégáim alig ötöt, mégis nekem volt a legtöbb szerződésem. Nem értették meg, hogy nem az a fontos, amit el akarsz adni, hanem az, akinek el akarod adni.” Szabálykövető és empatikus embernek tartja magát, akinek a szeretet és a figyelem meghatározóan fontos. Ehhez kapcsolódóan a gyerekkori emlékeiről is mesélt. „Gyerekként teljesen anyás voltam. Hiába volt apukám körülbelül 12 éves koromig, nagyrészt anyukám nevelt minket az öcsémmel, mert apám dolgozott, soha nem jött velünk sehova. Sem az iskolába, sem a játszótérre, de még vendégségbe sem. Talán ez az oka annak, hogy inkább anyás lettem. Amikor apa elköltözött tőlünk, anya inni kezdett és ez megrongálta a kapcsolatunkat. Az addiktív ember sokszor annyira kiszámíthatatlan, mint egy négyéves gyermek. Úgy érzem, legalább húsz éve én vagyok felnőtt státuszban a kapcsolatunkban, és nem anya” – vallott élete egyik legmeghatározóbb momentumáról. Volosinovszki Györgynek arról is beszélt, hogy nemcsak édesapja, hanem idővel édesanyja is elköltözött otthonról, mert szerelmes lett, így egyedül maradt öccsével egy eladósított lakásban. Akkoriban szeretetlenséget érzett, hogy ottmaradt minden segítség nélkül, azok az emberek nélkül, akiknek – megfogalmazása szerint – az lenne a dolga, hogy szeressék és támogassák. Éppen ezért gyermekeiért képes lenne mindent megtenni. Hogy ezt a gyakorlatban is bizonyítsa, a sors már többször állította döntési helyzet elé, azonban számára sosem volt kérdés a választás. „Mindhárom fiam neve b betűvel kezdődik: Bálint, Bence és Bogdán. Azonban nem ez vezérelt, jelentés alapján döntöttünk a nevekről. Az ikreknél mindenképpen úgy akartam, hogy az erejüket kifejezze a név, a nehéz út miatt. Bálint erős egészséges, Bence pedig a győztes” – fejtette ki a műsorban. Ugyanis kiderült, hogy a várandósság bizonyos pontján döntés elé állították, miszerint részlegesen szakítsák meg a terhességet, mert úgy gondolták az orvosok, hogy az egyik magzat veszélyezteti a másikat, de ő kitartott mindkettő mellett. Leginkább Bálint nevű fiában látja önmagát, de úgy érzi, függősége mindhárom gyermeke egyszerre. „Bálint egy az egyben ugyanolyan szabálykövető, érzelmi ember, mint én. Ugyanazokon a dolgokon akad ki, ugyanaz a rossz neki, ugyanúgy fontosak neki a körülmények. Nincs addikcióm. Nem dohányzom, nem iszom, nem drogozom, nem vásárolok magamnak ruhákat, körmöshöz és fodrászhoz nyűgből járok. Előbb veszek meg egy Mancs őrjáratos könyvet, mint egy szemhéjpalettát, szóval, ha mégis kellene mondanom egyet, akkor a gyerekeim a függőségem.” Jelenlegi terveiről elmondta, fontosnak tartja, hogy a nőknek erőt és hitet sugározzon, amit egy műsorban képzel el. Segíteni akar a nőknek, hogy higgyenek önmagukban. „Sok teher van a nőkön, mindennel elbírnak, de nincsenek tudatában. Hiszem, hogy ezzel kapcsolatban tennem kell valamit. Nem celebekkel képzelem ezt a műsort, hanem hétköznapi nőkkel. Könnyen tudok kapcsolódni az emberekhez. Ennek oka, hogy sok olyan hatás ért, ami ellen úgy éreztem, valami módon védekeznem kell. A leggonoszabbnak azt tartom, amikor az embert a saját igazságában bizonytalanítják el. Ezt én is átéltem. […] Hogy leválaszd magad egy mérgező ember viselkedéséről, ahhoz vagy nagyon kemény falat kell magad köré építeni vagy borzalmas rugalmasságra van szükség. Ez a 30 évnyi tapasztalatom hozza azt, hogy úgy érzem, nekem ezzel van valami dolgom.” A podcast egy pontján betekintést engedett egy olyan személyes történetbe is, ami fizikai bántalmazás elleni ösztönös védekezést, az önvédelmet példázta. „Egyszer a nyakamnak estek. Még elég fiatal voltam. Szerencsére a falhoz szorítottak és nem a földhöz, ösztönös reakcióként valamennyit tudtam rajta taszítani és betörtem az orrát a támadónak" – akiről műsorvezetői kérdésre elárulta, hogy korábbi párja volt. És hogy szakmailag mire vágyik még az énekesnő? „Most változékony időszakban vagyok, épp letisztulni próbálok, bár még elég viharosan tombolnak felettem a hullámok. Nagyon örülnék még egy saját produkciós, saját dalos Arénás koncertnek. Nem voltam még a MüPa-ban sem, de nagyon tetszik a hangulata" – tekintett a jövőbe Kollányi Zsuzsi, aki az adásban beszélt még mások mellett a Majkával való kapcsolatáról és az is kiderül, hogy tudnának-e még együtt dolgozni. A teljes műsor meghallgatható: ITT [2023.06.10.]

