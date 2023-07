Káli Klasszik Fesztivál 2023 július végén a Balatonnál Koncertekkel, mesterkurzusokkal, képzőművészeti kiállításokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket a Káli Klasszik 2023-on, a Fejes Művészeti Akadémia zenei fesztiválján június 27-től 30-ig a Balaton északi partján. "Hiszünk abban, hogy a klasszikus zenét ki lehet mozdítani a koncerttermekből és érdemes egy új, inspiratív környezetbe helyezni" - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint írták, a fiatal, neves művészek által előadott intim hangulatú koncertek, művészeti előadások, programok és a Balaton-felvidék bensőséges atmoszférája újszerű élményt nyújt és kizökkenti a hallgatót a mindennapokból. A fesztivál négy helyszíne: Káptalantóti, Ábrahámhegy, Kékkút és Badacsonytomaj.



A Káli Klasszik Fesztivál első három napján zongora, hegedű, cselló, brácsa és trombita mesterkurzusokat tartanak a helyi kultúrházakban. Július 27-én csütörtökön a nyitókoncertet a Péceli Ossó János Ifjúsági Fúvószenekar tartja Káptalantótiban, majd az együttes kisebb formációban a környékbeli településeket érintve a fesztivált beharangozó fúvós zenét játszik. Késő délután képzőművészeti kiállítás nyílik az ábrahámhegyi Bernáth Aurél Galériában az erdélyi Háromszékről érkezett alkotók, Varga Mihály, Petrovits István, Simó Enikő, Nicu Barb, Miklóssy Mária, Albert Levente, Éltes Barna, Izsák Előd és Koter Vilmos alkotásaiból. Este a Fejes Akadémia művészei - Fejes Krisztina és Polgár Éva (zongora), Szabó Gábor (hegedű), Szűcs Máté (brácsa), Onczay Zoltán (cselló) - Haydn, Brahms, Kodály és Piazzolla műveiből játszanak.



Másnap délután Zsoldos Bálint ad zongorakoncertet Beethoven, Schubert és Brahms műveiből a káptalantóti kultúrházban, 19 órától a badacsonytomaji Szent Imre Bazalttemplomban barokk koncert lesz Boldoczki Gábor (trombita), Szabó Balázs (orgona), Illés Eszter (fuvola), valamint a Fejes Akadémia mentoráltja, Illés-Szabó Helka (hárfa) és az In Medias Brass Rézfúvós Quintet közreműködésével.

Július 29-én szombaton 16 órától Magyar Kantáta címmel a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus ad műsort Bartók és Orbán György egy-egy művével a kékkúti templomban Molnár Éva karnagy vezetésével. Kora este a káptalantóti kultúrházban Bősze Ádám Mozart bikiniben címmel tart előadást a nagy klasszikus zeneszerzők öltözködési szokásairól, ugyanott 20 óráról Jazz Estet rendeznek a 'Kó'intett zenekarral, amelyben Orbay Lilla (ének), Kovács Zoltán (zongora), Stummer Márton (gitár), Richter Ambrus (dob) és Barcza Horváth József (nagybőgő) szerepel.

A zárónapon, július 30-án vasárnap 11 órától Nagy Viktória látványtervező művész Fessünk zenét! címmel képzőművészeti foglalkozást tart felnőttek és gyerekek részére az ábrahámhegyi kultúrházban. Az alkotó előadást is tart, amelyben bevezeti a résztvevőket a zene és a képzőművészet kapcsolatába, valamint az operai látványtervezés birodalmába. A zárókoncert 16 órakor kezdődik Káptalantótiban, ahol a fesztivál növendékei, meghívott művészei és a Fejes Művészeti Akadémia művésztanárai együtt zenélnek.



A szervező Fejes Művészeti Akadémia Egyesület a magyar zenei hagyományokat innovatív oktatási módszerrel ötvözi, a hazai és határon túli tehetséggondozást a mai igények szerint valósítja meg mesterkurzusok, koncertek és összművészeti fesztiválok formájában. Az egyesület célja a hazai, és a határon túli fiatal tehetségek gondozása, képzése, és szociális támogatása.



A kommüniké kiemelte: a tehetségképzés valamennyi területén hosszú távú támogatást szeretnének biztosítani a fiataloknak. A mesterkurzusok, koncertek és zenei fesztiválok mellett tanulmányi ösztöndíjrendszert dolgoztak ki folyamatosan bővülő mecénás és baráti kör bevonásával.



A fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. MTI [2023.07.02.]

