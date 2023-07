Idén is lesz Magyar Tavak Fesztiválja a Tisza-tónál Operagála, koncertek, csónakos és kerékpáros túra, családi nap, főzőverseny is lesz a Magyar Tavak Fesztiválja július 28-29-ei Tisza-tavi rendezvényén, Tiszafüreden - közölték a szervezők közleményben az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a tizedik születésnapját ünneplő Magyar Tavak Fesztiválját a júniusi Velencei-tavi gálakoncert után július utolsó hétvégéjén a Tisza-tó partján tartják. A közlemény idézi Debreczeni Ildikó fesztiváligazgatót, aki elmondta: az elmúlt években a Tisza-tó körbekerékpározása bakancslistás program lett, amelyet a fesztivál is hosszú éveken át népszerűsített.



Idén azonban nem tekerik körbe a tavat, hanem megmutatják Tiszafüred, a Tisza-tó fővárosa nevezetességeit: rendhagyó belvárosnéző kerékpáros túrát szerveznek. A hazai komolyzenei élet művészei idén is velük tartanak, és előadásaikkal színesítik a Tour D'Operát - közölte.



Minden program ingyenes lesz, kivéve a To'Pera Gálakoncertet, amelyet jelképes összegért lehet megtekinteni - fogalmazott Debreczeni Ildikó.



Július 28-án, péntek délelőtt, a tiszafüredi városháza előtti téren startol a fesztivál látványos megnyitóval. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) köszönti a résztvevőket, és indítja útjára a fesztivált. A megnyitón beszédet mond még F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője; Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke; Miklósa Erika, a Magyar Tavak Fesztiválja és a Tisza-tó nagykövete, illetve Debreczeni Ildikó fesztiváligazgató.



A "nyitányon" Miklósa Erika, Rab Gyula, Harazdy Miklós, valamint a Tiszafüredi Mazsorettek és a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar is fellép.

Péntek délután a Fő téren Csepregi Évát hallhatja a közönség. Este a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban tartják a To'Pera Gálakoncertet, amely során Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán, Rab Gyula tenor és a Budapest Jazz Orchestra közös koncertjét hallgathatja meg a közönség. Az est rendezője Novák Péter.



Július 29-én, szombaton ismét a Morotva Kerékpáros Pihenőpark lesz a fesztivál központi helyszíne, ahol minden rendezvény ingyenes lesz.

A már reggel kezdődő Családi To'Pikniken fellép a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar, Vadkerti Imre, Dóka Attila, Varga Katica, a Tiszafüredi Ifjúsági Néptánccsoport, Tóth Péter Lóránd, a Dívák (Fésűs Nelli, Ladinek Judit, Détár Enikő) és Gregor Bernadett. Emellett családi programokkal várják az érdeklődőket, meg lehet majd tekinteni a kézművesek, a civil szervezetek, a tóparti települések bemutatkozóit is - tájékoztattak.



Szintén reggel kezdődik a Zenei GasztroShow főzőverseny, ahol Mautner Zsófi, Miklósa Erika, Pálszabó Mihály, Csomor Gábor, Szörényi Örs és Kövér Sándor zsűrizi a csapatok által készített ételeket. Idén Petőfi Sándor egyik kedvenc ételét, a székelygulyást kell megfőzni. A csapatok jelentkezését július 22-ig a magyartavakfesztivalja@gmail.com címre várják a szervezők.



Délelőtt indul a Tour D'Opera kerékpáros túra, amely során Tiszafüred nevezetességeit lehet megtekinteni. A Kiss Pál Múzeumnál a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad koncertet, ezután a Tariczky Endre Régészeti Kiállítást lehet megtekinteni, míg a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájháznál a tiszaderzsi és a tiszafüredi népdalkör mutatkozik be, valamint a Sodrás Népzenei Kisegyüttes zenél. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomnál Horti Lilla énekel, a Kormorán Kikötőnél Lajkó Félix zenél majd. A csapat megismerheti a Tiszaörvény környékén folyó ásatás eredményeit, végül a túra a Kemény kastélynál, a Savaria Barokk Zenekar koncertjével zárul.

A Boat D'Opera hajós nap kora délután veszi kezdetét. Korlátozott számban biztosítanak majd csónakokat, azonban bárki csatlakozhat a csapathoz saját csónakkal is. Idén a Tiszafüred környéki labirintusokban és tündérrózsamezők között Rab Gyula tenor fog énekelni, tangóharmonikán kíséri Szász Szabolcs.



A kétnapos zenei és sportos forgatagot Miklósa Erika és a Csík Zenekar közös koncertje zárja majd - közölték. MTI [2023.07.12.]

