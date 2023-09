Giant Rooks - monumentális indie-rock himnuszok a Dürer Kertben A Giant Rooks az elmúlt években egyre nagyobb lépcsőfokokat ugrott meg sikeresen: először hazájukban, Németországban adtak sorra teltházas koncerteket és kerültek fel a slágerlistákra, majd Észak-Amerikában és Európában is egyre sikeresebbek lettek, miközben több százmillióan streamelték a zenéjüket és felléptek a legnagyobb fesztiválokon is. Idén a Szigeten is láthattuk őket, jövőre pedig vadonatúj albumukkal érkeznek Budapestre, hogy önállóan is megdobogtassák a szíveket március 23-án, a Dürer Kertben. A Giant Rooks nem unatkozott sokat: 2015-ös megalakulásuk óta több mint 500 koncertet adtak, Spotify-on a havi hallgatottságuk hétszámjegyű, teltházas koncerteket adnak Rómától Párizson át Manchesterig, Mexikótól Los Angelesig, hazájukban pedig egyre nagyobb és nagyobb helyeket töltenek meg. Debütáló, Rookery című lemezüket több mint 200 milliószor streamelték, az album pedig a német albumlisták harmadik helyéig jutott. A zenekar eddigi legnépszerűbb dala a Tom’s Diner, amelyet AnnenMayKantereit-tel közösen jelentettek meg és világszerte a listák élére repítette a srácokat. A zenekar most folytatva az eddigi utat, 2024. február 2-án jelenteti meg új, How Have You Been? című lemezét, rajta olyan, már népszerű dalokkal, mint a Morning Blue, a Bedroom Exile vagy a Somebody Like You. A Giant Rooks számai közt egyszerre van helye a táncolható, vidám pillanatokat megfogó daraboknak, a nagyívű stadionhimnuszoknak és felemelő balladáknak. Így könnyen a rajongók szívébe lopták magukat, lendületes élő előadásukról nem is beszélve. Erről árulkodik új daluk is, amelyet a turné bejelentésével egyszerre jelentettek meg. A For You az album nyitódala lesz és egyben a legelső szám is, amit a banda a lemezre írt. „Már jó ideje játsszuk élőben és őszintén meglepett bennünket, hogy a rajongóink milyen mélyen kötődnek hozzá. El vagyunk ragadtatva, hogy végre kikerült a világba!”- nyilatkozták a srácok az új számról. A For You egy himnusz, amit annak a bizonyos személynek szentelünk, akiért a nap végén a legvégsőkig elmennénk. A Giant Rooks a jövőre megjelenő új albummal a zsebében egy masszív Európa turnéra indul: a körutat januárban kezdik majd Barcelonában és összesen 36 városban lépnek fel, Isztambulban zárva a sorozatot. Hozzánk március 23-án érkeznek meg, hogy a Szigetes fellépésük után a Dürer Kertben vegyék be a színpadot új dalaikkal. A koncertre a jegyek szeptember 29. 10 órától lesznek elérhetők a Live Nation oldalán. [2023.09.26.] Megosztom: