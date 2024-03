Megérkezett a Piálós! - Ez a dal lesz sokak legújabb kedvence „Gyere báttya!” – így szól a frappáns bemondás Hársházi Szabi dalszerző-előadó legújabb dalában. A „Piálós” című mulatásra ösztönző dal szövegét Lombos Márton – a „Hajnalban megyek ma megint haza” bulisláger dalszövegírója – jegyzi. Könnyen válhat ez az alkotás a bulizós emberek nagy kedvencévé. „Örülnék neki nagyon, ha felkapnák az emberek, annak meg főként, ha a zenés-táncos rendezvények zenészei is beemelnék a repertoárjukba.” – nyilatkozta Hársházi Szabi a szerzeményről. Ilyen amikor a popzene ötvözve van a hazánkban közkedvelt mulatós műfajjal (igényes köntösbe bújtatva!). Egyszerű, de nagyszerű. Pörögj fel Te is a „Piálós” című fülbemászó bulizenére! [2024.03.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu