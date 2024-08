Egyenlő esélyekkel tandemkerékpárokon, a zöld nyugalom magyar tengerén Hamarosan ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét a 13. Balatont megkerülő tandemkerékpáros túra látássérültek részére, amelyet a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervez. A túrán sportolók, művészek, közéleti személyiségek és sérült emberek együttes erővel kerülik meg a Balatont. Az idei esemény mottója: „Egyenlő esélyekkel tandemkerékpárokon, a zöld nyugalom magyar tengerén”, nemcsak a természet szépségeire és a Balaton varázsára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy minden ember számára biztosítani kell az egyenlő esélyeket, a kikapcsolódás és a sportolás terén. Az öt napon át tartó túra során közel 90 résztvevő, köztük 23 tandem kerékpáros, szóló kerékpárosok és kísérők, segítők tesznek meg összesen több mint 230 kilométert. Túraútvonal:



• Augusztus 16. péntek: Szántód (Ünnepélyes megnyitó)



• Augusztus 17. szombat: Szántód-Siófok-Szántód (30 km)



• Augusztus 18. vasárnap: Szántód-komppal át Tihanyba-Balatonfüred-Balatonvilágos-Siófok/Sóstó (55 km)



• Augusztus 19. hétfő: Siófok/Sóstó-Szántód-komppal át Tihanyba-Révfülöp (53 km)



• Augusztus 20. kedd: Révfülöp-Keszthely (39 km)



• Augusztus 21. szerda: Keszthely-Balatonszárszó (59 km)



Az út során minden állomáson és pihenőhelyen gazdag kulturális programok várják a résztvevőket, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára. A Balaton közelsége és a természet nyugalma nemcsak a fizikai kihívást, hanem a lelki feltöltődést is szolgálja.



Fővédnökök:



• Dr. Hoffer Zoltán, a Budai Egészségközpont Főigazgatója



• Dr. Sors Tamás, világcsúcstartó, többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó



A túrák örökös fővédnöke:



• Horváth Lajos, Dakar motorversenyző, Laller Racing Dakar Team



Kulturális nagykövet:



• Dóka Attila, dalszerző-gitáros-énekes ( a túra során a kulturális programokat szervezi, állítja színpadra)



A Mozdulj! Közhasznú Egyesület elnöke, dr. Tálos Marianna, és alelnöke, Tálos Mónika, fáradhatatlanul szervezik ezt a különleges eseményt, amely minden évben egyre több embert vonz, hogy együtt tegyenek a közös célért.



A tandemtúra nemcsak a látássérültek, hanem minden résztvevő számára különleges élményt nyújt, ahol a Balaton szépsége, a természet közelsége és a közösség ereje egyszerre van jelen. Cél, hogy minden résztvevő megtapasztalja a természet nyugalmát és a közös sportolás örömét.



„Mozduljunk Együtt, Egymásért!"

