Koccolj le! Sodró lendületű dallal jelentkezett Hársházi Szabi Hársházi Szabit nem lehet csak úgy palira venni Sodró lendületű dallal jelentkezett Hársházi Szabi. A „Koccolj le!" című fülbemászó szerzemény több mint egy szimpla szakítós témájú dal. „Alapjában véve ráakaszthatjuk azt a címkét, hogy egy szakítós dal. De ez több annál. :) Azt szeretném voltaképp ezzel a dallal közvetíteni, hogy egy olyan típusú ember vagyok, aki nagyon nem szereti, ha hülyének nézik. S ha esetleg akad olyas valaki, hogy mégis ezzel megpróbálkozik, akkor az tutira kikerül az életemből. Legyen az bármilyen kapcsolódás igazából (szerelem, barátság, munkakapcsolat…stb.) – árulta el Szabi a fülbemászó újdonságról, aki hozzáfűzte azt is, hogy jövő év elején érkezik egy videóklipes dala is. „Egyébként a következő dalom egy mély mondanivalójú, lassú dal lesz. Szintén szakítás témában (de más megközelítésből). A tervek szerint jövő év elején fog megjelenni, videókippel. De többet nem árulok most el róla. Szép lesz azt megígérem." Az előadóként egyre népszerűbb dalszerző-producer tehát nem áll meg. 2025-ben is hallani fogunk Hársházi Szabiról. De ne ugorjunk ennyit előre. Íme a még friss, „ropogós" Koccolj le!" című újdonság, amely augusztus 22-től elérhető az összes online zenei platformon. [2024.08.16.]