Zene és kreativitás találkozása: A SPAR új reklámzenéi a KEMP táborban Kreatív és fiatal zenészek közreműködésével születtek meg a SPAR legújabb reklámzenéi a KEMP dalszerzőtábor keretein belül. Az esemény célja, hogy inspiráló környezetet biztosítson a zenei alkotóknak, ahol új ötletek és együttműködések születhetnek. A KEMP tábor jelentősége Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Banana Records a KEMP dalszerzőtábort Csopakon, ahol fiatal tehetségek találkozhattak és közösen alkothattak. A négynapos tábor célja, hogy a résztvevők elmerüljenek a kreatív folyamatban, és olyan kollaborációk születhessenek, amelyek inspirálóan hatnak a zenei szcénára. Az eseményen részt vett többek között Schoblocher Barbara (Blahalouisiana), a VALMAR, a Carson Coma és Beton.Hofi, akik mind hozzájárultak az új, dinamikus reklámzenék létrejöttéhez. SPAR és a fiatal tehetségek támogatása A SPAR Magyarország kiemelt támogatóként állt a tábor mögött, ezzel is hangsúlyozva a fiatalok kreativitásának és együttműködésének fontosságát. „A KEMP nagyszerű kezdeményezés, amely a kreativitást és a közös alkotást helyezi előtérbe” – emelte ki Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A vállalat célja, hogy támogassa a jövő generáció tehetségeit, és inspiráló környezetet biztosítson számukra. A reklámzenék születése A tábor során a résztvevő zenészeket egy kreatív játék keretében arra ösztönözték, hogy modern és energikus zeneszámokat írjanak a SPAR számára. Az elkészült reklámzenék várakozáson felül teljesítettek, és hamarosan megjelennek a televíziókban, rádiókban, valamint a közösségi média platformjain. A SPAR ezzel a projekttel nemcsak a zenei közösséget támogatja, hanem új, fiatalos arculatát is erősíti. A KEMP tábor tehát nem csupán zenei alkotások színhelye, hanem a jövő tehetségeinek fejlődését is szolgálja, hozzájárulva ezzel a magyar zenei kultúra gazdagításához. Az együttműködések és kreatív energiák révén olyan reklámzenék születnek, amelyek nemcsak a SPAR, hanem a fiatal generáció hangját is képviselik. [2024.10.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu