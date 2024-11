Vincze Lilla koncert a MOM-ban: Francia sanzon- és filmzeneest szívből, lélekből Örömmel jelentjük be, hogy 2025. április 25-én, este 20 órakor a MOM Kult színpadán különleges zenei élmény várja a közönséget: Vincze Lilla koncertje, ahol a francia sanzon- és filmzene estjén a szenvedély és az elegancia időtlen varázsa fonódik tökéletes harmóniába. A Paroles, paroles... koncert egy meghitt, lélekkel teli utazásra invitálja a közönséget, amely során Vincze Lilla elragadó, egyedülálló előadásmódjával minden dallamot és szöveget új értelemmel tölt meg. A legnagyobb francia sanzonelőadók repertoárja igazi kincsestár, amelyet a művésznő szenvedéllyel és érzékenységgel tolmácsol rajongóinak. A koncerten az ikonikus Édith Piaf, Dalila & Alain Delon dalai is biztos, hogy felcsendülnek, Az est során a közönség úgy érezheti majd, mintha a párizsi Montmartre kis utcáin sétálna, ahol minden kanyar mögött újabb és újabb titkok és emlékek rejtőznének. Francia és magyar sanzonok mellett olyan ikonikus filmzenék is felcsendülnek, mint Zeffirelli: Rómeó és Júlia továbbá az Álom luxuskivitelben legendás Moon River dallama, amely eredetileg Marilyn Monroe számára készült, de végül Audrey Hepburn tolmácsolásában vált halhatatlanná. Marilyn alakját szóló gitárkísérettel idézi meg, míg a Csillag születik és Morricone csodálatos Nella Fantasy című műve duettként szólal meg, amelyet Jason Kouchak már korábban zongorakísérettel is előadott. Érdekes időbeli egybeesés, hogy Morricone mesterműve, a The Mission (1986) születésekor nyerte meg az Interpop Fesztivált a Napoleon Boulevard zenekar. A MOM Kult színpadán nem csupán nagyszerű zenék hangzanak el, hanem érzések, történetek, sorsok elevenednek meg. A helyszín elegáns, bensőséges atmoszférája tökéletes arra, hogy a közönség közel érezhesse magát Lilla csodálatos zenei világához. Vincze Lillát az ikonikus Napoleon Boulevard zenekar élén ismerhette meg a közönség, és azóta is hű önmagához: mindig a zene, a szív és a lélek harmóniáját tolmácsolja. A Júlia nem akar a földön járni című dal ma is olyan himnuszként szól, amely Lilla szellemiségét testesíti meg. Több mint három évtizede járja saját zenei útját szabadon, elvárásoktól mentesen, a poptól a klasszikus rockon át egészen a crossover műfajáig. Hangja és karaktere nem szorul magyarázatra, hiszen minden dalban ott van a teljes művészi elköteleződése és személyisége. Sztárvendég: Jason Kouchak

Jason Kouchak francia származású, Londonban élő zongoraművész, énekes és zeneszerző, akit világszerte ünnepelnek elegáns és érzelemmel teli előadásmódjáért. Zenéjében a francia és orosz hagyományokat ötvözi modern elemekkel, így hoz létre egyedi, lenyűgöző hangzásvilágot. Számos neves nemzetközi színpadon lépett már fel, különleges stílusával mélyen megérintve közönségét. Játéka és lírai éneke tökéletesen illik a sanzonok világához, amelyet rendkívüli érzékenységgel tolmácsol. Jegyek A koncert szervezője: Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme érdekében minden általunk megrendezett koncert és előadás energiafelhasználásának adataiból kiszámítjuk az események ökológiai lábnyomát. E számítások alapján annyi fát ültetünk hazánkban, amely képes ezt a keletkezett ökolábnyomot ellensúlyozni." Zenekari tagok:

Vincze Lilla – ének, akusztikus gitár

Hole Anna – fuvola

Dömény Krisztián – zitherlooper

Hegedűs Szabolcs – zongora

Kosztin László – akusztikus gitár

Prommer Patrik – ütősök

Sztárvendég Jason Kouchak – zongora, ének [2024.11.28.] Megosztom: