Bonanza ünnep a Barba Negrában - "újjászülettek a Bonanza dalok...” - Hauber Zsolt interjú 30 éve november 12-én tartotta Magyarország legsikeresebb sinthy pop zenekara, a Bonanza Banzai a búcsúkoncertjét. A rajongók 30 éve várják, hogy a zenekar ismét, legalább egy koncertet erejéig újból összeálljon, de a Bonanza Banzai soha többé nem koncertezett. Hauber Zsolt, a Bonanza Banzai alapító zeneszerzője öt éve gondolt egyet és újrajátszotta szerzeményeit, köztük a Bonanza slágereket is. Ez a projekt annyira jól sikerült, hogy tavaly november 9-én telt házas koncertet adott zenésztársaival; Pálfalvy Attila - ének és Kosztin László - gitár, az Akvárium Nagyhallban. Idén, április 12-én a Barba Negra Blue Stage színpadán indul a banzáj. Hauber Zsolt, 35 aranylemezes, 5 platinalemezes, négyszeres Mahasz-díjas zeneszerző, zenei producer, a synthpop és syntwave elektronikus zenei irányzat egyik magyarországi megalapítója és képviselője 2020-ban indította útjára a Hauber Zsolt újra játssza sorozatát és jelentette meg zeneszerzőként jegyzett sláger gyűjteményének első részét Best I. címmel, valamint ekkor debütált első közös dala Pálfalvy Attilával, a Szívemben élsz. Miért született meg benned az igény az újrajátszásra? Közel 500 dalos repertoáromat szerettem volna összefoglalni és bemutatni úgy, ahogy Magyarországon még senki. Ebből lett a Hauber Zsolt újra játssza video és a Best album sorozat. Hogyan jutottál el a felvételek készítésétől a koncertezésig? A YouTube csatornámon egyre nőtt az érdeklődők száma, valójában ez a közönség kérte tőlem a dalaim, főleg a Bonanza dalok színpadra állítását. Talán sokan nem is tudják, mi mindennek te vagy a szerzője, a BB dalokon kívül. Mivel foglalkoztál az elmúlt 30 évben? Kipróbáltam magam zeneszerzőként sok műfajban, pop, dance, funk, tv, klasszikus.

Több aranylemezes produkcióban lettem zeneszerző, producer. Carpe Diem, Fresh, Emergeny House, Erica C. Hogyan esett a választásod Pálfalvy Attilára, hogy Ő énekelje újra a dalokat? Szakmailag ő a legmegfelelőbb énekes, de az én fő szempontom az emberi oldal, így is ő a legjobb választás. A kisujjában van a teljes Bonanza repertoár, megnyugtató és megbízható zenésztárs. Az első koncert 2021-ben még ültetett bulinak indult, de a közönség egy emberként pattant fel az első taktusokra. Milyen érzésekkel indultál neki a koncertnek és milyenekkel mentél el aludni aznap este? Óriási izgalommal léptem színpadra, de a nagy szeretet, amivel fogadott engem és a zenésztársaimat a közönség átcsapott inspiráló mámorba, ez azóta is tart. 2022-ben már két alkalommal is volt koncert az Akváriumban és a jelenlegi zenekari felállás is megszületett. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Az Akvárium Klub ideális hely volt a Hauber Zsolt X Bonanza Banzai koncertekhez, közel voltunk a közönséghez, mégis profi színpadon zenélhettünk. Minden koncert egyre varázslatosabb lett. 2023-ban egyre több koncertet adtatok országszerte, az Akvárium Kishallon kívül a Barba Negra Blue Stage-t is bevettétek. 2024-ben folytatódott az országjárás, egyre több és nagyobb helyszínen adtatok sikeres koncerteket. Ennek eredményeként november 9-én az Akvárium Nagyhallban telt házas koncerttel zártátok az tavalyi turnét. Gondoltad volna az induláskor, hogy ekkora sikere lesz az újrajátszásnak? Szerettem volna, igen, hogy sikeres legyen a produkció, azonban ez csakis a közönségen múlt. Ők felemeltek bennünket. Azt gondolom, ez mindenképp mérföldkő a produkció életében, te hogyan látod ezt? Négy év zenei munkája, koncertek és odaadóan lelkes közönség, igen, mérföldkő. Van még feljebb, így ezen az úton visszük tovább a lángot. Attilával a kezdetektől együtt dolgoztok, született pár közös szerzeményetek is. Elképzelhető, hogy lesz még több Hauber - Pálfalvy dal is? Igen, a legsikeresebb a Szívemben élsz, nagyon szeretem ezt a dalunkat. Tervezem még a közös dalírást. Gitáros poszton volt változás a zenekarban, de Kosztin László 2022 óta biztos pontja a csapatnak. Ő hogyan került a zenekarba? Laci volt a tartalék, innen lépett állandó taggá és jól beilleszkedett a csapatba. Gitártémái jól hallhatóan színesítik a fellépéseket, hogyan tud ez belesimulni a sinthy pop világába? Jól illik a gitárjátéka az elektronikus hangszereléshez, sokat gyakoroljuk a megfelelő témákat. A budapesti koncertekre mindig készültök valami kuriózummal is. A tavalyi Barba Negra koncerten Végh Balázs dobos adta az ütemet, az Akváriumban Attila pattant rövid ideig a dobok mögé… Igen, mindig készülünk meglepetéssel, új dalokkal, sztárvendégekkel. Április 12-én, a Barba Negrában Végh Balázs mellett a basszusgitáros Nemo lesz a társunk a színpadon. Hauber Zsolt X Bonanza Banzai koncert képekben - klikk a fotóra

Horváth Boldi, a Kelemen Kabátban frontembere már két koncerten is vendégénekesként színesítette a koncertet, Ő hogyan került képbe? Készítettek egy Induljon a banzáj feldolgozást, ami tetszett, innen jött az ötlet. Jól működött. Milyen érzés újra színpadon állni és látni, hogy a sok évvel ezelőtti szerzeményeidnek még mindig ekkora sikerük van? Fantasztikusan jó érzés így színpadon állni, hogy szerető közönség és tisztelet vesz körül. Megható. Valójában újjászülettek a Bonanza dalok a produkció és a közönség által.



Mit gondolsz, a zene és a szöveg kapcsolatáról? Létezhet-e egyik a másik nélkül? Igen, a lényeg a zene. Az inspirál és határozza meg a hangulatot és a dalszöveget. 2025-ben ismét Bonanza dalokkal örvendezteti meg Hauber Zsolt és zenekara a közönséget. Néhány dátum és helyszín már publikus, ami biztos, hogy április 12-én újra a Barba Negrában indul a Bonanzásoknak az év, a bemelegítéshez a zenét most is Dj Spigiboy szolgáltatja. Jegyek Audrey

