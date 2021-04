Válogatáslemezt és minialbumot készített Hauber Zsolt

Hauber Zsolt a tavalyi évben kezdte eddigi szerzeményei újragondolását. A folyamatosan készülő feldolgozásokból a második album Best II. címmel jelent meg. Ezzel egy időben Pálfalvy Attilával közös EP-je Főnix címmel látott napvilágot.

Hauber Zsolt 30 aranylemezes, 5 platinalemezes, négyszeres Mahasz-díjas és kétszeres Petőfi Zenei Díjas komoly- és könnyűzeneszerző, számtalan pop- dance- és synth-pop slágert jegyez, amiket most rendszerez, újrahangszerel és új énekhangokkal újrarögzít.



2020 októberében jelent meg a Best-sorozat első darabja, a második rész 2021 április elejére készült el. A CD-n nyolc sláger mellett egy új, world-pop mű is található.



Hauber egyik legszebb lassú szerzeményét, a Carpe Diem A filmünk véget ért című dalát ezúttal Balássy Betty és Varga Feri adják elő és varázsolják maivá lelkesedésükkel és profizmusukkal.

A ’90-es és a 2000-es évek népszerű lánycsapatának, a Fresh-nek három dance slágere (Volt egy nyár, Mámor, Fekete kor) került fel a korongra.



Helyet kapott a kiadványon a Pa-Dö-Dö egyik nagy slágere, a Te vagy a legjobb dolog a héten, amit szintén Balássy Betty énekel.



„Balássy Bettyvel 2000 óta, azaz 21 éve dolgozom együtt, mint énektanár és vokalista több tucat szerzeményemben hallható a hangja. Ő azon kevesek egyike, akivel szeretek együtt dolgozni, profi, precíz, gyors és kedves” – mondta el a közös munkáról Hauber.



Az újrahangszerelt slágerek között megbújik egy world-pop szerzemény (Emlékezz rám), ezen keresztül betekintést nyerünk Hauber érzéseibe, ízelítőt kapunk egy újabb zenei világából.



„A Best CD-sorozatom, csakúgy, mint az Újra játssza video-vlogom egy zenei kalandozás az időben. Így egy pillanatig a múltból a jelenbe ugrottam, aztán vissza. Szeretek játszani” – mondta el Zsolt.



A Best II. lemezre felkerült négy újragondolt Bonanza Banzai dal (Nincsen magyarázat, A szakadék, Érinthetetlenek, Tánc a vékony jégen) Pálfalvy Attila előadásában hallható.

Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila az elmúlt több mint egy évben a Best-lemezek felvételei mellett közös dalokat is írtak. Eddig három szerzeményük jelent meg, mindegyikhez videoklip is készült.

A szerzőpáros első közös minialbumán ez a trilógia – Szívemben élsz, Főnix, Állj mellénk – jelent meg. A Főnix EP összesen hat felvételt tartalmaz, a Szívemben élsz, az eredeti verzió mellett még három izgalmas remix változatban került fel a kiadványra.



A remixekről Hauber elmondta: „A chillout mix készült el a leghamarabb, ez áll hozzám a legközelebb. Szinte minden szerzeményemből írok, vagy írni fogok chillout-verziót. Ezeket a dalaimat az Ice Coffee Lounge-sorozatomban jelentetem meg. A club mix egy mai dance hangulat, aktuális hangszereléssel. A harmadik remixre egy tehetséges fiatal dj-zenész jelentkezett be, és küldte el remek hangulatú és profi megszólalású mixét Matthew Beren x Delighters néven.”

A Best II. és a Főnix album letölthető vagy megrendelhető a honlapról.



Zsolt és Attila első közös koncertje a tervek szerint június 12-én a Csiripiszli (ex Beszt Feszt) fesztiválon lesz, ahol a Bonanza Banzai slágerei és a közös dalok mellett más Hauber szerzemények is felcsendülnek.



A legfrissebb infókért kövesd Hauber Zsolt Facebook-oldalát és iratkozz fel YouTube-csatornájára!



Audrey

[2021.04.27.]