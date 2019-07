Weöres Sándor Színház (Szombathely) - jegyek és programok itt Az előadásra érkezőket egy impozáns, a kor elvárásaihoz igazodó modern, ám hívogató épület látványa fogadja. A nézők számára a megújult külső mellett legfontosabb változást a színházterem átalakulása és a színház emeletén található, a legmodernebb technikai és funkcionális adottságokkal rendelkező stúdiószínpad kialakítása jelenti majd. Weöres Sándor Színház (Szombathely) programok, jegyek itt



A színházterem egy meredekebb emelkedésű, jobb rálátást biztosító, kényelmesebb székekkel ellátott nézőteret kap.



A közönség számára nyitott területek akadálymentesítésével a mozgássérültek is könnyedén eljuthatnak az épület északi sarkán az épület részleges elbontását követően kialakított, nagy belmagasságú, a kor követelményeinek megfelelő, változó teret kínáló stúdióterembe. Ebben a szárnyban kerül elhelyezésre egy vezérlővel ellátott TV stúdió és egy hangstúdió is.



Az étterem és a konyha átalakításával egy hangulatos vendéglátó egység kerül kialakításra, amely szintén teret adhat színházi előadásoknak, beszélgetéseknek, egyéb programoknak. Az étteremből nyíló átriumos terasz szabadtéri előadások, vetítések helyszíne lehet. Új épületszárnyban kap helyet a díszlet-, jelmez-, kellékraktárak és a műszaki tartózkodó változik a színpadtechnika és az új épületszárny felépítésével két oldalról is megközelíthetővé válik a színpad. A nagy létszámú, a minimális komfortot is nélkülöző csoportos öltözőket, kisebb létszámú kényelmesebb öltözők váltják. A jelenleg kamarateremként funkcionáló egység, kisebb áthelyezést követően elsősorban próbatermi feladatokat kap, de szerényebb helyigényű produkciók számára játszóhelyként is működik tovább. A külső és belső megjelenésen túl, megváltozik az épület gépészeti és hő-technikai rendszere, valamint a hőszigetelési jellemzői, aminek következtében jelentősen javul az épület hőtartó képessége, ezzel is csökkentve a fenntartási költségeket.



[2019.07.14.]