Gigantikus születésnap a 45 éves Lorddal - képekben 2017. február 11-én az Arénában ünnepelte 45. születésnapját a Lord egy fergeteges hangulatú koncerttel és lemezmegjelenéssel. Ez utóbbi azonnal aranylemez is lett.

Nem sok magyar zenekar mondhatja el magáról, hogy megtölti rajongókkal az Aréna nézőterét, a Lord zenekar igen. Igaz, erre 45 évet kellett várni, de minden perce megérte. Valódi ünnep volt ez zenekarnak és közönségének egyaránt.



Már a vendégzenekar - Káosz Központ - játék ideje alatt érezni lehetett, hogy itt valami nagy dolog van készülőben. Kovács Áron és zenekara pontban a meghirdetett időben kezdett játszani, fél órát voltak színpadon, ezalatt kellő hangulatba hozták a közönséget, akik kellő lelkesedéssel fogadták a vendégeket.



Negyed órás átszerelés után bele is csapott a húrokba Erős Attila, berobbant a színpadra Pohl Mihály, összekuszálta a billentyűket Gidófalvy Attila és Beke Márk, püfölte a dobokat ahol érte Gyurik Lajos, basszussal erősítette a ritmus szekciót Apró Károly.

Képek a közönségről

Az első pillanattól kezdve az utolsóig érezni lehetett a hihetetlen energiát és szeretetet a zenekar és a közönség között. 7-70 évesig minden korosztályból, az ország minden tájáról, határon túlról is ott voltak a rajongók. Elhangzott az összes nagy Lord sláger, volt pár dal az új albumról. Jól összerakott dallista, közönség énekeltetés, telefonnal világítás, meglepetésként aranylemez átadás.



Nehéz pár pillanatot kiemelni, de talán a legmeghatóbb az volt mikor Misi köszöntötte fiát, aki épp aznap ünnepelte 33. születésnapját, természetesen a Kisfiúval. A Virágdalnál rózsák landoltak a színpadon, egész szép csokor gyűlt össze. Az Itthon vagy otthon alatt annyi magyar zászló röpült a színpadra, hogy Misi végig azokat teregette a hangszórókra. A Szóljon a Rock!ot Gidó énekelte, miközben látványosan megszeretgette a zenekar tagjait. Vándor. A dal, ami nélkül nincs Lord koncert. A dal, ami úgy indul, hogy Misivel együtt a közönség letérdel, most egy egész Aréna küzdőtere térdelt le, hihetetlen látvány és érzés volt.



A Lord nem áll meg soha, március elején kezdődik a 45 éves jubileumi turné, melynek során március 31-én a Barba Negrába érkezik a zenekar. Az év folyamán többször is érintik Budapestet, folyamatosan koncerteznek az ország minden részén. Érdemes szétnézni a honlapon, mikor, hol lépnek fel.

Képek a koncertről

-Audrey- [2017.02.16.] Megosztom: