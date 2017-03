Tóth Gabi megerősítette: "a hír igaz" Tóth Gabi péntek este a hivatalos oldalán is megerősítette. "sziasztok!

a hír igaz, búcsút vettem az x-faktortól, ahogyan már korábban is mondtam, szeretnék több időt a zenének, az új daloknak szentelni. szeretném megköszönni ezt a három évet és nektek azt, hogy velem voltatok végig és remélem velem maradtok továbbra is! a búcsú soha sem könnyű és a változás mindig nehéz, de hiszek benne, hogy nagyszerű dolgok várnak!" - állt a közlésben.



Triplázott Tóth Gabi 2013-ban az X-Faktor egyetlenegy női mentora volt Geszti Péter, Szikora Róbert és Alföldi Róbert mellett. Egy évvel később, 2014-ben is visszatért a tehetségkutató műsorba, továbbra is mentorként Alföldi Róbert, Szikora Róbert és Szűcs Gábor (Little G Weevil) mellett ülve.



Gabi 2016-ban ismét az X-Faktor mentora volt Gáspár Laci, Puskás Péter és ByeAlex mellett. [2017.03.11.]