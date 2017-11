Álomszerű videóval rukkolt elő a magyar dark-pop zenekar A név a zenekar három tagját jelenti. A „Dark” János borús zenei- és szövegvilágára utal, a „Rouge” testesíti meg „A Nőt”, a harmadik szó pedig Tamás kedvenc szava. Számára a harmóniát jelenti a természettel. Épp ez a három hatás az, ami meghatározza a zenekar gondolatiságát. Az angolul éneklő, budapesti trió a hazai melankolikus pop egyik legújabb képviselője. Már ha egyáltalán találunk még ilyen kategóriában magyar zenekarokat. A Dark Rouge Park trackjeinek ugyanis nagyon egyedi, különleges világa van: elvágyódás, melankólia, és mély értelmű szövegek rántanak bele a kilencvenes éveket idéző dallamos, elektro-beütésű darkpop különleges világába. A csapat két legújabb, november elején és végén megjelent klipje is ezt a vonalat erősíti – a Cyberdate és a Dream on egy-egy ködös, vibráló, elgondolkoztató látomásba kalauzolnak el. Amerikai befolyás? ...Az egész úgy kezdődött, hogy ezer éve ismerték egymást a fiúk. Aztán János eltávolodott a kontinenstől, de néha azért küldött e-mailben egy pár mp3-mat, már Amerikából. “Milyen?” – “Nagyon jó, csak… tudod mit, nem is mondom, inkább megcsinálom, hogy én miképp gondolom. Viszont ének nélkül semmi értelme, szerzek egy énekest. Egy profit” – mondta Tamás, és úgy is lett. A zenekar azóta olyan hatékonyan működik, mintha tudósok tervezték volna a munkamegosztást. A tagok remekül kiegészítik egymást. A fiúk összerakják a zenét, Edina pedig nem csak elénekli, hanem alkotja is a dallamokat. Annak ellenére, hogy ezzel az alternatív stílussal a piaci siker nem magától értetődő dolog, a csapatnak mára komolyabb szakmai kapcsolata van Amerikában, mint itthon. Rétegzene, de ha az a bizonyos réteg elég nagy, akkor az pont elég.



A hosszú távú tervekről a trió egyelőre óvatosan nyilatkozik, mert mint mondják, “Hogy mi lesz, arról is nagyon szívesen beszámolunk. Közvetlenül azután, hogy megtörtént. De ha csak a negyede megvalósul annak, ami kilátásban van, már az is nagy dolog, mi is csak kapkodjuk a fejünket addig. Mindenesetre érdekes, ahogy tapasztaljuk, hogyan működik a zenei piac legmagasabb szintje.” Ebből azért sejthető, hogy valamit forgat a fejében a Dark Rouge Park csapata. További információ:

