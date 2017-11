Jön a Nightwish az Arénába 2018-ban indul a Nightwish új, világ körüli turnéja, mely a tervek szerint 9 hónapon át tart majd, és Észak-Amerikában kezdődik, 34 állomással. A turné első európai helyszíne Tallinn lesz májusban, de már most megvan a budapesti koncert időpontja is: a finn szimfonikus metal zenekar 2018. november 20-án játszik a Papp László Budapest Sportarénában. A budapesti koncertre az elővétel ma indul. A történet 1996-ban indult: Tuomas Holopainen ebben az évben rakta össze azt a három dalból álló demót, ami hozzásegítette a zenekart első lemezszerződéséhez. Húsz évvel, több mint 2000 koncerttel és 8 millió eladott lemezzel később, napjainkban a Nightwish a legnagyobb metal zenekarok egyike.



A két évtizedes évfordulót ünnepelve a zenekar kiadója, a Nuclear Blast egy kétlemezes válogatást ad ki jövő márciusban: a Decades című anyagon a zenekar pályafutásának legismertebb dalait gyűjtik össze.



Decades, vagyis Évtizedek a fantázianeve a Nightwish 2018-as koncertsorozatának is, aminek keretében a zenekar különleges, ritkán hallható korai dalokkal is készül, és ezeket ráadásul egy-egy csavarral adják majd elő, így a rajongók és a zenészek számára is izgalmas, új élményt kínálnak ezek az esték.



Ráadásul az átdolgozások kifejezetten erre a turnéra készülnek, vagyis később nem hallhatjuk majd élőben ezeket a különleges előadásokat.



A budapesti koncertre 2018. november 20-án kerül sor, a belépőjegyek értékesítése pedig most november 29-én, 10 órakor indul.



Jegyek kaphatók a Ticketportal országos hálózatában. [2017.11.29.]