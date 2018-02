Megérkezett Bruno Mars Finesse című dala - mutatjuk!

A világ egyik legnépszerűbb előadójának új dala már hallgatható.

A töbszörös Grammy-díjas előadóhoz a Grammy-jelölt hip-hop sztár, Cardi B csatlakozott a „Finesse” remixben. A dal eredetileg Mars 2016-os ‘24K Magic’ albumán jelent meg, az új verzió és a retró videóklip pedig egészen új szintre emeli a 90-es évek utóérzetű pop számot.



Bruno Mars a mai napig gyűjti a díjakat és jelöléseket 24 karátos lemezének köszönhetően – legközelebb a Grammy díjátadón esélyes hat díjra is, köztük a legjobb lemez, legjobb felvétel és dal kategóriákban. A popkirály a hip-hop királynővel, Cardi B-vel (ejtsd: Kardi Bí) állt össze, aki tavalyi „Bodak Yellow” című számával robbant be a köztudatba és jelenleg két Grammy várományosa.



A 90-es évek R&B stílusát idéző, upbeat „Finesse” üzenete egyszerű, mint az 1+1: Te is jól nézel ki + én is jól nézek ki = nézzünk ki jól együtt és bulizzunk. A dal tökéletesen beleillik a 24 karátos narratívába – a „24K Magic”, „That’s What I Like” és „Versace On The Floor” mind az élet 100 százalékos kiélvezéséről szól.



A vidám, funky dalhoz egy színes, retró videó készült, amelyet Bruno rendezett, és amivel az egyik kedvenc sorozata, az In Living Color előtt hajt fejet. A klip a sorozathoz hasonlóan koreografált táncbetéteket és rengeteg színt tartalmaz. (Fun fact: Jennifer Lopez is a sorozat táncosaként kezdte a karrierjét!)

[2018.02.02.]